范姜彥豐傳離婚沉迷德州撲克賭局過萬 粿粿孭800萬賠償金仍在協調

【on.cc東網專訊】台灣藝人范姜彥豐去年10月宣布和粿粿（江瑋琳）婚姻觸礁，將矛頭指向棒棒堂成員「王子」邱勝翊介入有關，有傳范姜與粿粿早前現身家事法庭調解，談妥百萬贍養費，離婚糾紛有望落幕。然而，今日（14日）有人爆料范姜彥豐出現德州撲克賽場，雖該活動已成為合法的競技運動，但每場賭局動輒上萬，仍引發討論，而范姜的親友已澄清駁斥是謠言。

在與粿粿的婚變將落幕之際，有傳婚變消息還沒傳開時，有網民曾在德州撲克賭場見過范姜，因為他身材高，加上外形帥氣，在人群十分亮眼，而該活動數贏金額約1萬起跳，對此，有記者求證范姜的朋友，對方駁斥是被抹黑：「這也太搞笑，根本沒有。」

此外，有傳聞指出范姜因粿粿和別人過從甚密，原本開價1,600萬新台幣（約416萬港元）扶養費，但因女方表示經濟壓力大，才改為800萬新台幣（約207萬港元）；而王子先前曾發聲明會負起責任，求范姜高抬貴手，但希望能以分期付款，粿粿護王子心切，傳曾想幫王子付賠償金，而這提議讓已經被背叛的范姜彥豐更火大。

去年12月24日平安夜，有人在家事法庭目擊粿粿與范姜皆由律師陪同出庭，雙方停留了約1小時，場外不時聽到裏頭傳出較大的音量爭執聲，氣氛緊繃，但聽不清楚談話內容，最後粿粿先和律師離開，過20分鐘范姜彥豐和律師後腳也現身門口。

今年元旦，范姜在社群網站吐露心聲，坦言還在面對人生重大改變：「這些年的期待也許真的太過單純，不是世界變了，而是更加看清了人性與現實，隨着時間也更是明白，很多事情不是努力就能換來的。」他仍陷在情緒低潮：「可能只是聽到一句歌詞，或是路上的一個畫面，就會瞬間掉進情緒裏。」希望自己能盡快振作起來照顧家人，也感謝這陣子身邊所有人、粉絲的鼓勵安慰，帶給他溫暖。

