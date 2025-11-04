范姜彥豐持有王子粿粿裸體擁抱親密照 兼被傳出同居3個月

范姜彥豐、粿粿 & 王子

台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。

根據台灣傳媒報道，粿粿及王子喺美國旅行返台後態度不變，范姜彥豐就委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅出軌證據，例如文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照，於是佢提出離婚訴訟，希望可以和平解決，所以選用協商方式。不過粿粿喺被發現出軌後並冇歉意，有三個幾月冇聯絡范姜彥豐及冇返屋企，兼搬進王子豪宅，令范姜彥豐忍無可忍。

