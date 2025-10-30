范姜彥豐怒控「粿粿婚內出軌王子」！痛訴身邊知情人幫隱瞞：我成了戴綠帽的小丑

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，過去經常在社群媒體上放閃，未料近來卻驚傳婚變。兩人先前從未證實，直到今（29）日范姜彥豐終於在Instagram發文，怒控妻子婚內出軌，而對象竟是藝人王子（邱勝翊）。

范姜彥豐在貼文中直指：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」他悲痛表示，身邊有人知情卻選擇幫忙隱瞞，不知情的朋友也被利用，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

過去三人曾共同出席聚會，如今范姜彥豐坦言，回想起那些照片、影片及玩笑話，只覺得毛骨悚然：「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」他控訴兩人「親手毀了一個家」，在聚會上卻還能一邊唱歌、一邊笑著揶揄他，「當時肯定覺得很好玩吧？」

范姜彥豐點名粿粿與王子婚外情。（圖片來源：范姜彥豐IG zack_fanchiang）

范姜彥豐強調，自己過去一向不願主動訴苦，「真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我並支持我的家人和朋友們。」他透露，經歷無盡的絕望與無助，最終決定尋求法律途徑，「站出來與兩人對抗」，並表示這份聲明也是為了向粉絲和媒體交代。

貼文最後，他無奈寫下：「很抱歉這段時間讓大家擔心了……是的，我的家庭破碎了，我的心也碎了。今後的路勢必很艱難，我也知道，無論如何都必須努力堅強地走下去。」

粿粿與范姜彥豐2022年步入婚姻，家庭生活看似幸福，不過從今年5月起，網友發現兩人幾乎不再同框，社群貼文多是各自的工作花絮、業配內容或與朋友的出遊照片，范姜彥豐過生日與父親節時，也不見粿粿現身祝賀。

此外，粿粿多次與「王子幫」友人出遊，包含3、4月同遊美國，期間亦未見范姜彥豐同行。隨著范姜彥豐親口揭露「道德淪喪、婚內出軌」，不僅令外界錯愕，也讓粿粿和王子昔日友好的關係受到質疑。

