范姜彥豐、粿粿談判離婚內情曝光！徵信社爆「女方完全沒尊重」：絕對可以支持范姜
藝人范姜彥豐29日突然在社群發文，指控妻子粿粿（江瑋琳）「道德淪喪婚內出軌」，並點名出軌對象是王子（邱勝翊），強調自己握有兩人出軌的明確證據，震撼演藝圈。消息曝光後，網友隨即翻出「徵信執行長」謝智博先前上節目的片段，內容與這起事件不謀而合，間接曝光雙方離婚談判細節。
謝智博今年9月受邀上網紅丹妮婊姐的Podcast節目時，透露手邊有一起「三方都是演藝人員」的案件，當時新聞尚未爆出。謝智博提到，該案件男方遭妻子背叛，「當事人最害怕的是談判過程被對方拿去做文章、攻擊演藝生涯，例如說他賺得沒有老婆多、死要錢。」他也指出，第三者「小王」9月要赴中國拍戲、8月要開演唱會，因此離婚談判金額可望談到3000萬元。
他進一步說明，若走剩餘財產分配或侵害配偶權訴訟，最高也不過能拿到五、六十萬，但透過協商有機會爭取到三千多萬。節目中他還形容，這名小王「形象健康、弟弟也是陽光型，一直以來都很帥」，並直言夫妻倆「確定要離婚，因為那個女生對老公完全沒有尊重可言」。
當時雖未提及任何姓名，但隨著范姜彥豐指控文出現，網友比對節目內容與時間線後，紛紛猜測謝智博談的正是這起事件。事後，謝智博也在社群留言回覆網友：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」等於證實了外界猜測。
對於出軌指控，粿粿反指范姜影片中多處與事實不符，之後將會整理、公布更清楚的真相。王子則回應：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」但他坦承女方協議離婚期間，因心疼與關心而超越朋友界線，「不是應有的表達方式」，承認自己有做錯之處，並向范姜彥豐道歉。
2001年11月7日，鹿兒島小妹扛著《STARS》就衝進《傷だらけのラブソング》片頭，邊背劇本邊賣唱，結果單曲直接六十萬張飛出去😲。Japhub日本集合 ・ 1 小時前