范徐麗泰：議員應重視審議條例 行政立法互相制衡仍存在

【Now新聞台】立法會前主席范徐麗泰指，議員應重視審議條例草案的過程，並成為政府與市民之間的橋樑。

范徐麗泰於報章撰文就議員履職提出三點看法，她認為議員要重視審議條例草案，形容一條法律影響千家萬戶。法案委員會逐條審議時，應考慮各方面意見，達成大家接受及可行的方案，使條文符合訂立的初心及行之有效。議員亦應盡力向市民解釋政策，收集民意後向政府反映，亦要善用質詢及無約束力議案，協助市民了解不同方案的優劣。

廣告 廣告

她又引述基本法起草委員會主任委員姬鵬飛指，行政立法應互相制衡及配合，但立法會過去給大眾的印象是制衡多於配合，甚至亂象叢生，無法正常運作，完善選舉制度後配合增加，而制衡依然存在。

#要聞