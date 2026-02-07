范斯出席冬奧開幕式被噓 美國隊獲滿場歡呼

（法新社米蘭6日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天出席在米蘭舉行的冬季奧運開幕典禮時，遭現場部分觀眾報以噓聲，不過美國代表隊進場時獲得熱烈掌聲歡迎。

美國選手在開幕典禮上進場遊行時，范斯與他的妻子烏沙（Usha）一同鼓掌並揮舞國旗，兩人的身影出現聖西羅球場（San Siro Stadium）大螢幕上時，現場傳出了噓聲。

遊行期間，獲得最熱烈掌聲的是烏克蘭代表隊。在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，遭奧運制裁的俄羅斯運動員以中立身分參賽，沒有出現在運動員遊行行列中。

今天稍早，數百人在米蘭舉行抗議活動，反對美國副總統范斯的來訪，以及部分美國移民暨海關執法局（ICE）探員進駐，他們來此是為了協助保護美國代表隊。

范斯今天也與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會面。梅洛尼同為保守派人士，與美國總統川普關係密切。范斯在會中盛讚兩國擁有「共同價值觀」。