范斯訪問以色列 強調解除哈瑪斯武裝重建加薩

（法新社耶路撒冷22日電） 美國副總統范斯今天警告，解除哈瑪斯武裝，並為加薩帶來和平的未來，將是一項艱鉅任務。范斯這番言論正值華府致力於安撫盟友以色列，釐清停火協議的下一步。

范斯（JD Vance）昨天抵達以色列訪問，今天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。范斯此行是為支持美國斡旋的停火協議而展開的密集外交行動，停火協議是用來終止戰鬥、營救人質，並最終重建這片飽受戰火摧殘的巴勒斯坦領土。

范斯表示：「我們面前有一項非常艱難的任務，既要解除哈瑪斯（Hamas）武裝、又要重建加薩，不只要改善加薩民眾的生活，也要確保哈瑪斯不再對我們的盟友以色列構成威脅。」

范斯昨天在以色列西南部成立「民軍協調中心」（Civil-Military Coordination Centre, CMCC），美國與盟軍將在此與以色列合作監控停火狀況，並監督加薩的人道救援。

范斯與尼坦雅胡在耶路撒冷會談後說：「許多以色列朋友正與美國人合作，推動整個停火過程，致力重建部分關鍵基礎設施。」

范斯提到，「國際維安部隊」（international security force）將是未來必須建立的組織之一。根據美國總統川普（Donald Trump）的20點計畫，這支軍事任務部隊將在以色列撤離時維持加薩和平。

幾個美國盟國正考慮加入維安部隊，但美軍不會派兵進入加薩境內，將改由在以色列南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat）的「民軍協調中心」協調。

傳出經常批評以色列、同時是以色列區域對手的土耳其，有可能派兵參與維安部隊，引發以色列輿論議論。尼坦雅胡表示，有關維安部隊的決策將與美方討論後決定。