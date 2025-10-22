專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
范斯訪問以色列 強調解除哈瑪斯武裝重建加薩
（法新社耶路撒冷22日電） 美國副總統范斯今天警告，解除哈瑪斯武裝，並為加薩帶來和平的未來，將是一項艱鉅任務。范斯這番言論正值華府致力於安撫盟友以色列，釐清停火協議的下一步。
范斯（JD Vance）昨天抵達以色列訪問，今天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。范斯此行是為支持美國斡旋的停火協議而展開的密集外交行動，停火協議是用來終止戰鬥、營救人質，並最終重建這片飽受戰火摧殘的巴勒斯坦領土。
范斯表示：「我們面前有一項非常艱難的任務，既要解除哈瑪斯（Hamas）武裝、又要重建加薩，不只要改善加薩民眾的生活，也要確保哈瑪斯不再對我們的盟友以色列構成威脅。」
范斯昨天在以色列西南部成立「民軍協調中心」（Civil-Military Coordination Centre, CMCC），美國與盟軍將在此與以色列合作監控停火狀況，並監督加薩的人道救援。
范斯與尼坦雅胡在耶路撒冷會談後說：「許多以色列朋友正與美國人合作，推動整個停火過程，致力重建部分關鍵基礎設施。」
范斯提到，「國際維安部隊」（international security force）將是未來必須建立的組織之一。根據美國總統川普（Donald Trump）的20點計畫，這支軍事任務部隊將在以色列撤離時維持加薩和平。
幾個美國盟國正考慮加入維安部隊，但美軍不會派兵進入加薩境內，將改由在以色列南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat）的「民軍協調中心」協調。
傳出經常批評以色列、同時是以色列區域對手的土耳其，有可能派兵參與維安部隊，引發以色列輿論議論。尼坦雅胡表示，有關維安部隊的決策將與美方討論後決定。
哈瑪斯再歸還2人質遺體
（法新社耶路撒冷22日電） 以色列軍方今天表示，昨天從加薩交還的兩具人質遺體，身分已確認為札爾曼諾維奇（Aryeh Zalmanovich）與阿達爾（Tamir Adar）。雖然20名生還人質按時獲釋，哈瑪斯方面表示，由於超過兩年的戰爭摧毀了整個加薩地區，找尋遺體面臨後勤困難，導致未能按時完成遺體交還。法新社 ・ 16 小時前
紅十字會：以色列已再交還15具巴勒斯坦人遺體
（法新社耶路撒冷21日電） 紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）發布聲明表示，他們今天協助將15具巴勒斯坦人遺體從以色列移交到加薩走廊（Gaza Strip），且「加薩衛生當局已確認今天收到的遺體是15具」。依照美國斡旋達成的加薩停火協議，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）每歸還1具以色列人質遺體，以色列需交還15具巴勒斯坦人遺體；而以色列昨天確認哈瑪斯已交還第13具人質遺體。法新社 ・ 1 天前
Tesla 第三季 2025 年業績報告：創紀錄的交付量與能源儲存銷售
Tesla 在 2025 年第三季度交付了創紀錄的 497,099 輛汽車，並且實現了有史以來最高的能源儲存銷 […]TechRitual ・ 10 小時前
以色列國安顧問遭解職 籲調查哈瑪斯襲擊事件
（法新社耶路撒冷21日電） 以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已將他解職，他的任期立即結束。哈尼比在聲明中表示：「總理尼坦雅胡今天通知我，他打算任命一名新的國家安全委員會（National Security Council）主席。」法新社 ・ 20 小時前
Tesla Model S 及 Model X 在歐洲回歸更新版
Tesla 最近對其全新 Model S 和 Model X 進行了重要更新，這些變更不僅限於外觀，還涵蓋了車 […]TechRitual ・ 11 小時前
俄大規模攻擊烏克蘭能源設施 基輔遇襲2人死亡
（法新社基輔22日電） 基輔市府官員今天說，俄羅斯攻擊烏克蘭首都基輔，已造成至少兩人死亡。其他市府官員也通報基輔有大規模無人機攻擊。法新社 ・ 16 小時前
美國海軍將為 USS Utah 潛艇舉行命名儀式
美國海軍將為 USS Utah 潛艇舉行命名儀式TechRitual ・ 10 小時前
立法會選舉2025︱江玉歡宣佈棄選：「下山」最佳時機 籌備「開台」每日講時事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，告別議案環節因選舉提名期臨近取消。選舉委員會界別議員江玉歡今在議事廳外見記者，宣佈不爭取連任下屆立法會議員。本身是律師的她表示，會將工作重心放回自己的律師事務所，形容現在是「下山」的最佳時機。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
以色列特拉維夫足球賽爆騷亂 球迷投擲照明彈及煙霧彈 比賽腰斬 42 人受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以色列特拉維夫市一場球賽因球迷騷亂被迫腰斬。當地時間周日（19 日），馬卡比（Maccabi Tel Aviv）與哈普爾（Hapoel Tel Aviv）於布隆菲爾德球場（Bloomfield Stadium）舉行的德比戰，賽前爆發混亂，球迷向球場投擲照明彈及煙霧彈，導致場地被濃煙籠罩，警方認為現場不安全而中止比賽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
巴塞邁阿密鬥維拉利爾取消
【Now Sports】西甲賽會於周一宣佈，原本通過巴塞隆拿12月20日對維拉利爾安排在邁阿密上演的安排，因「不確定性」宣佈告吹。這場比賽本來是首場在海外進行的歐洲頂級聯賽，如今安排於同一日在維拉利爾的陶瓷球場上演，西甲在聲明中表示「為這個原本是具歷史性及前所未有的機會未能實現，深感遺憾」。自從歐洲足協表示態度上「明確反對」，但最終通過批准西甲安排比賽在海外進行後，引起多方面反對。西班牙球員協會上周發起抗議行動，一眾球員在西甲聯賽開場時停止15秒以示反對。皇家馬德里方面也表示反對，門將古圖奧斯日前表示這安排是破壞球賽公平性。至於卡華查也表態稱比賽移師海外是西甲的「污點」。now.com 體育 ・ 1 天前
西班牙球員工會：賽會必須尊重我們
【Now Sports】就巴塞隆拿對維拉利爾的西班牙甲組聯賽，安排在12月在美國邁阿密上演的計劃告吹後，西班牙球員工會方面亦表態，指賽會必須尊重球員的意願。這場西甲海外賽，經過很多爭議後，最終決定取消，而西甲球員在過去一輪比賽，開賽後頭15秒靜止不參予比賽，以作無聲抗議賽會安排這場海外聯賽，而球員工會在比賽計劃取消後，亦發表聲明，指出沒有球員就沒有足球。工會指出，球員在過去數個月展示的團結精神，以及他們捍衛勞動權益的力量，縱然因為言論所受到壓力可不少。工會亦重申，賽會必須尊重球員意願，因為球員是這項運動的核心者，同時也影響其未來勞動條件所提出的要求及訴求。now.com 體育 ・ 11 小時前
白俄和喬治亞記者獲沙卡洛夫獎 兩人對抗不公入獄
（法新社史特拉斯堡22日電） 歐洲議會今天宣布，表彰對人權和思想自由做出貢獻的「沙卡洛夫獎」要頒給入獄的喬治亞記者阿馬格洛別利與波蘭裔白俄羅斯記者波佐布特，並稱他們是「爭取自由」象徵。設立於1988年的沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年頒給個人或組織，表彰為人權或民主所做的貢獻，今年預計12月16日舉行頒獎典禮。法新社 ・ 8 小時前
川普再掀爭議 傳向司法部求償聯邦調查損失
（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天針對媒體報導他向司法部求償數億美元一事回應表示，若真如此，那將是「非常奇怪的事」，因為等於是「自己付錢給自己」。但要我做出一個『自己付錢給自己』的決定，確實非常奇怪…但我受到的損害真的非常嚴重。」法新社 ・ 21 小時前
高市早苗眾議院首輪投票過半 成日本首位女首相（更新）
日本首相石破茂於今日（21日）早上召開內閣會議，按慣例集體辭職，而國會參眾兩院下午舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁高市早苗在眾議院首輪投票獲過半數眾議院議員支持當選，成為日本第104屆首相，亦是歷來首位女首相。 根據眾議院的首輪投票結果，高市早苗獲237票，超過過半數所需的233票成功當選，擊敗獲149票的立憲民am730 ・ 1 天前
德國科學家利用水壓在矽孔中產生電力
德國科學家利用水壓在矽孔中產生電力TechRitual ・ 8 小時前
愛爾蘭上千群眾與警衝突 抗議女童疑遭庇護者性侵
（法新社薩格特21日電） 愛爾蘭都柏林西南薩格特（Saggart）1名10歲女童疑遭性侵後，上千抗議群眾今天在1間安置庇護者的旅館外與全副武裝的鎮暴警察發生激烈衝突。根據愛爾蘭媒體報導，涉嫌攻擊女童的26歲男子為尋求庇護者，事發地點在都柏林西南的城西旅館（Citywest Hotel），這間旅館為尋求庇護者提供落腳之處。法新社 ・ 17 小時前
「帶刀侍衛」之對決：基馬度 vs 夏基美
【Now Sports】利華古遜周二歐聯惡鬥巴黎聖日耳門，兩位當今球壇最強的「帶刀侍衛」，位置上剛好對到正。利華古遜左翼衛基馬度（Alejandro Grimaldo），3天前才在德甲梅開二度，協助利華古遜以4:3險勝緬恩斯。自從2023/24球季起開始效力「藥廠」，這名在拉馬西亞青訓營長大的西班牙國腳，已貢獻了22個個人入球和30次助攻，作為後衛出身，這項數據絕不簡單。對手巴黎聖日耳門（PSG）則有位有過之而無不及的「帶刀侍衛」。右閘的夏基美（Achraf Hakimi）雖然是摩洛哥國腳，但和基馬度一樣出生於西班牙，青訓時期效力巴塞隆拿死敵皇家馬德里的卡斯迪拿青訓營，因沒有受到皇馬器重，輾轉去了多蒙特、國際米蘭及PSG等球會，經過不同聯賽洗禮，才可以在今年金球獎選舉前，自信地說有資格獲獎；上屆歐聯，他在8強、4強和決賽都取得入球，PSG可以稱霸，他的貢獻不低過最後得獎的奧斯文丹比利。統計指出，夏基美職業生涯在歐聯的入球加助攻，已達23個，冠絕所有現役後衛；當然，基馬度也不遜色太多，為利華古遜及前球會賓菲加效力，也有多達17個入球貢獻。兩人今場會在邊路正面交鋒，且看誰可為所屬球隊帶來更now.com 體育 ・ 1 天前
古特瑞斯：升溫逾1.5度已「不可避免」
（法新社日內瓦22日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，現在已經很明顯，將氣溫升幅控制在高出工業化前水準攝氏1.5度以內的努力，短期內將會失敗。他在日內瓦聯合國世界氣象組織（WMO）的天氣與氣候機構表示：「有一件事已經很清楚：在未來幾年內，我們無法將全球暖化限制在1.5度以下。」法新社 ・ 8 小時前
台灣利率市場：10年券利率續回升 關注央行總裁周四談話；短率鬆動
【彭博】-- 避險情緒支撐美國國債，各年期美債殖利率隔夜齊跌。但是台灣債市歷經銀行買盤推低利率後，10年期殖利率連兩日回升，周三小幅收高在1.245%。市場觀望央行總裁楊金龍周四上午赴立法院報告的談話內容。 * 據央行已送交立法院的書面報告，央行重申對於2026年經濟成長力道「溫和」且通膨放緩的看法 * 台灣央行：預期2026年美國對等關稅影響發酵 台灣經濟轉為溫和成長 * 台灣央行2025年上半年淨買匯132.Bloomberg ・ 16 小時前
泰前總理貝東塔辭為泰黨黨魁 家族政治王朝恐終結
（法新社曼谷22日電） 泰國前總理貝東塔今天宣布辭去為泰黨黨魁職務，這可能標誌著欽那瓦家族數十年政治王朝的終結。欽那瓦瓦家族20年來一直是泰國親軍方、親王室菁英的主要對手，這些菁英認為該家族民粹主義式的政治風格是對傳統社會秩序的威脅。法新社 ・ 17 小時前