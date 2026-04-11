范斯警告勿玩弄美國 伊朗為談判設條件
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儘管敵對雙方先前達成暫時停火協議，但在如何將脆弱的停火轉化為長久和平方面仍存在嚴重分歧。
范斯（JD Vance）在從美國馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德時向媒體表示：「如果伊朗願意誠心談判，我們當然願意伸出友誼之手。」
他說：「但如果他們一心想耍花招，那他們會發現談判小組並不那麼好應付。」
不久之後，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）提出兩項「談判前必須滿足的條件」，也就是在黎巴嫩實現停火，以及釋放伊朗被凍結的資產。
卡利巴夫在社群平台X上發文指出，這兩項都獲得「雙方共同同意」，但「至今尚未落實」。
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