范斯警告勿玩弄美國 伊朗為談判設條件

（法新社伊斯蘭馬巴德10日電） 美國副總統范斯今天警告德黑蘭不要在即將於巴基斯坦舉行的會談中「玩弄」華府，伊朗則要求在黎巴嫩實現停火並釋放其遭凍結資產，為談判設下條件，令停火會談前景蒙上陰影。

儘管敵對雙方先前達成暫時停火協議，但在如何將脆弱的停火轉化為長久和平方面仍存在嚴重分歧。

范斯（JD Vance）在從美國馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德時向媒體表示：「如果伊朗願意誠心談判，我們當然願意伸出友誼之手。」

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他說：「但如果他們一心想耍花招，那他們會發現談判小組並不那麼好應付。」

不久之後，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）提出兩項「談判前必須滿足的條件」，也就是在黎巴嫩實現停火，以及釋放伊朗被凍結的資產。

卡利巴夫在社群平台X上發文指出，這兩項都獲得「雙方共同同意」，但「至今尚未落實」。