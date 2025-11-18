范瑋琪放棄內地市場 轉戰內地獲「最受矚目歌手」獎

四大飲食平台網購優惠碼大放送！
【on.cc東網專訊】台灣歌手范瑋琪（范范）去年努力發展內地市場的她，頻登上大陸綜藝節目開唱，還驚喜參戰《歌手2025》，展現始終如一的歌唱熱情，而日前遠赴杭州盛裝出席內地新音樂排行榜頒獎典禮的她，更一舉拿下「最受矚目歌手」獎項，成為網絡熱議焦點。
典禮結束後，范瑋琪亦透過社交網分享多張台前幕後的性感美照道：「謝謝杭州，謝謝聽我唱歌25年的你們。」，短短一句話留露出感動心情，引來歌迷大批留言力挺：「范范加油！我們愛你」、「謝謝你，我們生活裏的光～」、「范范要一直唱下去，我們一直都在」、「不要有壓力，享受音樂就好」、「范范出道25年快樂」、「唱下去！不准封麥不准退休！」
