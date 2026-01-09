茄子食譜｜櫻花蝦醬香茄子

早陣子麥記的十蚊九件麥樂雞的特格優惠沖擊不少人，一時衝動買很多但又一次吃不完便拿去煮餸，其實也是一個辦法，炸雞件放涼了再直接叮不好吃，不如拿來煮，而用來做西檸麥樂雞效果更意外地好，省卻炸雞件的步驟，用鮮檸搾汁加上吉士粉和蜜糖，便可做出清香酸甜可口的味道，如果想味道更有層次，可以把檸檬黃色部份用來煮醬汁，但切記要去掉白色部份，不然會變苦，即睇如何製作西檸麥樂雞：

Yahoo Food ・ 21 小時前