茄子食譜｜煎釀茄子
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
鯪魚滑 半斤(300g)
茄子 1條
醬汁
蠔油 1湯匙
黑椒汁 1湯匙
清水 半杯
糖 半茶匙
生粉 半茶匙
作法:
1 ：
魚滑撻至起膠
2 ：
茄子切雙飛
3 ：
釀入魚滑
4 ：
起油鑊，魚肉向下煎至金黃
5 ：
加半杯水，冚蓋小火焗8-10分鐘
6 ：
兩邊煎至金黃
7 ：
上碟
8 ：
醬汁煮至濃稠適中
9 ：
淋面即可
