茄子食譜│醬烤茄子 咁樣混醬至入味
烤焗茄子是非常下飯的菜式，把醬烤茄子的醬料換成香而不辣的黑蒜口味，便人人啱食，即睇Yahoo食譜：
烤焗茄子軟糯香口，是非常下飯的菜式，但有些不喜歡孜然味或太油太辣口味的朋友便可能會錯過這菜式，那把醬烤茄子的醬料換成香而不辣的黑蒜口味，便人人啱食。茄子先焗軟再塗醬汁可以更易入味，再分兩次塗上，味道便可滲入茄子內，最後一次焗的時候要記得把溫度調細，以免烤焦表面，即睇如何製作醬烤茄子：
醬烤茄子（2人份量）
烹煮時間：40分鐘
材料：
茄子1條
麻油2茶匙
葱花1湯匙
芝麻適量
鹽少許
醬汁：
海鮮醬半湯匙
黑蒜醬1湯匙
麵豉醬半湯匙
蠔油半湯匙
糖1茶匙
生抽1湯匙
水1茶匙
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
