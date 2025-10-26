焦點

茄子食譜│醬烤茄子 咁樣混醬至入味

烤焗茄子是非常下飯的菜式，把醬烤茄子的醬料換成香而不辣的黑蒜口味，便人人啱食

烤焗茄子軟糯香口，是非常下飯的菜式，但有些不喜歡孜然味或太油太辣口味的朋友便可能會錯過這菜式，那把醬烤茄子的醬料換成香而不辣的黑蒜口味，便人人啱食。茄子先焗軟再塗醬汁可以更易入味，再分兩次塗上，味道便可滲入茄子內，最後一次焗的時候要記得把溫度調細，以免烤焦表面，即睇如何製作醬烤茄子：

醬烤茄子（2人份量）

烹煮時間：40分鐘

材料：

茄子1條

麻油2茶匙

葱花1湯匙

芝麻適量

鹽少許

醬汁：

海鮮醬半湯匙

黑蒜醬1湯匙

麵豉醬半湯匙

蠔油半湯匙

糖1茶匙

生抽1湯匙

水1茶匙

做法

文、攝：謝翠玲

