森惠子冰櫃藏女兒之謎：20年沉默的駭人真相揭露！

茨城凍屍報警的詭異一幕

哎喲，日本茨城縣阿見町這地方，本來安靜得像鄉村畫報，誰知9月23日，一名75歲老婦森惠子在家屬陪同下報警，「我家冰櫃裡有屍體」！警方趕到，開啟那台205公升上開式冰櫃，

寬95cm高85cm深60cm，裡頭蜷縮一具屍體，雙腿盤起上身前傾，穿T恤內衣蓋毯子，旁邊還塞樹枝和除臭劑。這屍體是她女兒萬希子，2005年死時25歲，現在本該50歲了。老婦獨居後才報案，感覺像懸疑劇開場😨。

20年藏屍的家庭黑洞

森惠子說，「家裡臭味瀰漫，我買冰櫃放進去」。2005年，她和丈夫、家姑住一起，萬希子死後直接塞櫃，家姑幾年前亡，丈夫本月離世，她才一個人面對這秘密。

茨城縣警局9月26日驗屍，確認死因為窒息，但詳細待查。據《朝日新聞》報導，森惠子無業，家屬是遠親，陪她去警局時才知這事。警方懷疑虐待或隱瞞，調查中。

老婦獨居的崩潰時刻

森惠子報警時，「覺得該說出來了」。丈夫亡後，她孤單無依，冰櫃臭味再也藏不住。茨城當地媒體說，這案罕見，類似藏屍案多在都市，鄉下少見。萬希子死時25歲，森惠子50歲，母女關係不明，但這20年，家裡像冰櫃一樣冷。警方訪家屬，「她一直說女兒睡覺」。

社會震驚的隱居悲劇

X上網友炸鍋，「20年凍屍，太恐怖」「母愛扭曲成這樣」。台灣臉書群「日本奇聞」熱議「獨居老人心理危機」，香港網友「冰櫃藏女兒，心理病啊」。茨城縣心理熱線接爆相談，專家說「長期壓抑易生幻覺」。

