宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
茱迪科士打《馬拉喀什國際電影節》獲致敬獎 恩師金像名導越洋祝賀
【on.cc東網專訊】摩洛哥《第22屆馬拉喀什國際電影節》（MIFF）昨日繼續舉行，63歲奧斯卡金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）獲大會頒發「致敬獎」，並由今屆MIFF評審團主席韓國導演奉俊昊頒獎。
奉俊昊發言時表示茱迪正是一個「好選擇」能令一個電影出色的好例子，而頒獎禮上大會亦給茱迪驚喜就是播出其恩師成名作《的士司機》（Taxi Driver）美國導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）的預錄片段，片中馬田表示：「你（茱迪）是我工作、我事業中如此重要的一部分……沒有什麼能抹去你走進我辦公室的記憶。。。」大會亦播放茱迪電影生涯中精彩演出的混剪片段，茱迪上台領獎時十分感觸表示：「看着這些片段，我心想：『我從事這份工作已經很久了，我還在這裡，縱然年紀大了些，皺紋也多了些，但對講故事、賦予角色生命、探討我們彼此之間的聯繫、我們的脆弱以及我們的人性的熱愛，始終如一。」
除了奉導演之外，同場還有擔任評審團成員的兩位美國女星Anya Taylor-Joy與Jenna Ortega。
