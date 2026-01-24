錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
茲曼尼梳化疑電線自燃 熱溶電線燒燶地磚 幸得愛貓提示異樣 客服指維修費自付｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】有市民家中的茲曼尼電動梳化疑發生電線自燃，幸得愛貓察覺有異，引領貓奴查看梳化底部始揭發事件。事主Eva 向《Yahoo新聞》表示，事發時「隻貓係咁聞梳化底」，怎料行近時「聞到好大陣燒著嘢嘅味！」經檢查後，發現梳化底下的電線冒煙。她於網上公開事件，得到茲曼尼客服致電回覆，表示會派人上門檢查，但維修費要自付，事主等了五天，至今（24 日）才有師傅聯絡，質疑「佢哋只係 PR 性質在threads 覆咗我，就解決PR Crisis」，批評誠意欠奉。
梳化五年前以 2 萬多元購入
Eva 向《Yahoo新聞》表示，涉事梳化於 2020 年以 2萬多元購入。事發後，茲曼尼客服致電回覆，「當日佢哋嘅解釋係話，香港天氣潮濕，唔用嘅電器電線會因為老化而產生火花，但絕對唔會因此產生火警」。Eva 對此番言論甚有保留，「唔知咩理論，我嘅地磚都燒燶咗、條電線溶咗」，她擔心會引致火災，故「已經即時剪走咗危險嘅部份」，拔除電源，等待維修師傅上門檢查。
她又指維修需自費，「佢（客服）話檢查唔收我錢，平時係會收$750，但如果發現有零件壞要換，我都要自費更換」，她認為可以接受，亦沒有要求賠償，但最令她感到失望的，是客服回覆後五日，仍未有人聯絡她相約檢查時間，至今（24 日）才收到維修師傅聯絡，相約下星期六上門檢查。「星期一打過嚟，到星期五都無再有人聯絡我，我對佢地觀感老實講係差嘅，亦懷疑佢哋只係 PR 性質喺 threads 覆咗我，就解決 PR Crisis」，直指「我好懷疑佢哋誠意！」
事主感激愛貓救回全家
能及時發現危險，Eva 非常感激愛貓「四阿哥」救回全家一命，她原本以為愛貓不停聞梳化，是因為其玩具老鼠跌入底部，認為「如果冇佢，我都唔敢想像當晚會點」，又表示四阿哥「好乖，唔會咬電線，所以唔希望有人會話係四阿哥咬到條電線咁」。她最希望「提醒吓其他市民用電動梳化其實係咁危險，同埋表揚下我隻貓貓。」
茲曼尼：需按排單先後次序 非有意拖延
茲曼尼回覆《Yahoo 新聞》查詢指，十分重視今次個案帶來的安全疑慮。現階段仍在了解及調查事發原因，已安排合資格技術人員上門檢查，會一併檢視相關電線組件、插座及使用環境等多方面因素。調查完成後會再作適當跟進及改善。
茲曼尼指，銷售電動梳化以來，過往並沒有接獲同類「電線疑似燒着」事故個案紀錄，相關產品均按照適用的安全要求及國際標準生產，只要涉及安全，茲曼尼都會用最嚴謹態度處理。
就上述個案，茲曼尼指，公司客服上星期六(17 日)知悉事件後，當日於貼文內詢問客人聯絡資料，於星期一(19 日)聯絡客人了解情況，並告之由於今個星期維修行程約滿，師傅需按排單先後次序聯絡客人，並非有意拖延。
雖然有關梳化已超出原有保養期，基於對安全的重視，茲曼尼已主動為客人安排免費上門檢查及更換相關電線組件。如在檢查過程中發現需要採取進一步措施，亦會與客人商議合適安排。
