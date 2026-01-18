茲韋列夫逆轉擊敗加拿大小將 挺進澳網男單次輪

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
（法新社墨爾本18日電） 德國好手茲韋列夫今天在澳洲網球公開賽男子單打第一輪迎戰加拿大小將狄亞洛，他克服丟失首盤的困境，最終以6比7（1/7）、6比1、6比4、6比2逆轉勝，晉級澳網次輪。
世界排名第3的茲韋列夫（Alexander Zverev）連10年闖進澳網第2輪，他期盼能打破世界排名第2的義大利好手辛納（Jannik Sinner）和西班牙籍世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）輪流奪冠局面。
過去兩年的8座大滿貫金盃，全數都由辛納與艾卡拉茲包辦。
茲韋列夫曾於去年澳網打進決賽，卻遭到辛納直落三擊敗，迄今生涯首座大滿貫金盃仍未開張。
現年28歲的茲韋列夫今天贏得比賽後，仍不忘稱讚24歲的年輕對手狄亞洛（Gabriel Diallo），「他是一位傑出球員，相當年輕、具有天賦且強大」。
茲韋列夫於2025年賽季飽受傷勢困擾，僅在德國慕尼黑拿下BMW公開賽冠軍。
他在本屆澳網男單次輪的對手，會是澳洲選手波佩林（Alexei Popyrin）或法國球員穆勒（Alexandre Muller）。
