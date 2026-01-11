茶果嶺麗港城七旬翁絆倒花槽 撼傷頭部送院不治

救援人員接報到場為黃翁治理。(網民Perry Kwok@FB群組「麗港城討論區」)

茶果嶺有途人絆倒撼傷頭後不治。一名72歲黃姓老翁，早上9時許在麗港城商場對開行人路被花槽絆倒，其後撞傷頭部。其妻見狀報警求助，救援人員到場後將昏迷的黃翁送聯合醫院搶救，惟最終不治。

據了解，生前有糖尿病和高血壓的黃翁，當時正與妻子步行往麗港城食早餐，其間不慎被花槽邊緣絆倒，頭部隨後撞到花槽邊緣，出血昏迷。案件列作送院時死亡，黃翁死因有待驗屍後確定。

涉事花槽事後被圍封，有警員在場調查。(FB群組「麗港城討論區」)

