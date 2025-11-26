不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看

近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居台灣的日籍部落客深度分析茄芷袋的特色所在，揭開這個台灣國民袋款征服日本市場的秘密。

茄芷袋征服日本長輩

旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」在臉書發文表示，他將茄芷袋寄回日本給父母後，收到了意想不到的熱烈反應。他的爸媽不僅對這個來自台灣的禮物非常開心，還特地拿著袋子開心合影留念，這讓他深感意外並開始思考茄芷袋受歡迎的原因。

日本人分析茄芷袋優點

「日本人的歐吉桑」詳細分析茄芷袋受到日本長輩喜愛的５大理由。首先是實用性，茄芷袋輕巧又耐用，對於沒有騎摩托車習慣的日本長輩來說，攜帶方便是非常重要的考量因素。其次，網狀設計具有良好的通氣性，相當適合梅雨季節較長的日本氣候型態，能有效避免物品因濕氣而發霉。

第３個優點是令人懷念的復古配色，茄芷袋的經典紅綠藍條紋設計，恰好是日本大正到昭和初期時代的流行配色，勾起了許多日本長輩的懷舊情懷。第４點則是茄芷袋具有防水又可清洗的特性，非常適合日本多雨的氣候環境。最後１個原因頗具巧思，茄芷袋看起來是非常便宜的包包，許多日本長輩嫌棄又貴又高調的東西，樸實無華的茄芷袋正好符合他們的需求與價值觀。

網友分享茄芷袋使用經驗

文章曝光後，不少人分享使用心得，大讚茄芷袋輕巧耐用，「可以拿來洗米、洗豆子，超級讚，買菜裝也很方便，髒了沖洗很容易又快乾」「我也用茄芷袋，上班帶方形的餐袋，不僅可以放便當還可以多放私人物品一樣輕便好拿，容量夠大，不怕水」「小時候到處都能看到，前陣子看某工廠拿來用，實際拿起來看看，非常堅固，工具不會掉」。

茄芷袋成日本客必買伴手禮之一

隨著茄芷袋在日本的人氣攀升，網友也分享日本人使用經歷，「今年７月去金澤也看到有路人提」「上次朋友的日本朋友來，也是要找台灣編織袋，帶了好幾個回國」「在日本參展時也是拿這種袋子當贈品，日本客人都很喜歡，還有年輕人特地拿名片來換袋子」。

茄芷袋歷史由來

茄芷袋的歷史可以追溯到台南後壁區菁寮里，最初是由「藺草」手工編織而成的「草袋仔」。隨著1970年代塑膠製品的興起，茄芷袋的材料逐漸改為防水耐磨的彩色尼龍網布，並演變成現在常見的樣式，其中紅綠藍條紋的茄芷袋最為經典，也成為最受日本觀光客青睞的款式。

▲茄芷袋受到日本人喜愛。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

日本人的歐吉桑

網址：https://www.facebook.com/ojisan222/posts/1380966956727922

