將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯

從網民上載的有關照片可見，該將軍澳茶記的地上堆放著多個供應商紙箱，其中一個印有「蛋炒飯」字樣，標籤清楚列明食品的產地為廣東省河源市，並需在「-18°C」環境中冷藏保存。但照片中清晰可見，，紙箱表面出現明顯「出水」情況，有明顯濕潤痕跡，疑似已解凍。帖文一出，隨即引起街坊熱議，除了質疑有違食品安全標準，不少人都認為該餐廳連蛋炒飯都「預製」，非常離譜。

網民上載的照片

網民上載的照片

網民：炒飯都唔識炒？

事件在社交平台上掀起討論，不少網民對茶記使用「預製蛋炒飯」感到失望，留言批評，「咁簡單都要預製，不如食7仔波仔算啦」、「連炒飯咁基本嘅都買預製食品」。有網民更直言，「呢個集團好似出晒名係咁？」，認為該集團的餐廳「啲嘢好古怪，檸檬茶冇檸檬，預製菠蘿包，仲有去嗰間燒肉，啲飯又係預製白飯，太恐怖」，質疑這類新式茶餐廳只求成本低、出餐快。有食客認為一分錢一分貨，「要現成煮最好幫襯D好味的小店，因舖租和人工都貴，所以貴D都係對的，起碼全是即制」。

正貨認證？

可能好多間都預製

預製就係有人幫你叮埋

難以理解

三餸飯都未必預製

圖片來源：Facebook@西貢將軍澳討論區

