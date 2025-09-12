立法會最新一期《數據透視》顯示，去年全港共有17,667間餐飲店舖，但傳統餐飲行業近年面臨萎縮挑戰，在2014至2024年間，港式茶餐廳及中式餐館數量均下跌7%，分別減至2370間及2140間。(中通社資料圖片)

近年市道不景，飲食業生意受衝擊出現結業潮。立法會最新一期《數據透視》顯示，去年全港共有17,667間餐飲店舖，但傳統餐飲行業近年面臨萎縮挑戰，在2014至2024年間，港式茶餐廳及中式餐館數量均下跌7%，分別減至2370間及2140間。相反，不設座位的外賣店舖數目同期增39%至2180間。

日韓餐廳錄22%增長

香港餐飲業傳統業態收縮與新興模式擴張並存，疫情之後，由於網上外賣平台日益普及和兩餸飯店舖的興起，外賣店舖數目同期激增39%至2180間。此外，日式及韓式餐廳同期亦錄得22%的增長至1720間，反映其作為高性價比的用餐選擇的吸引力，泰越料理餐廳同期也錄得16%增長至580間。

食肆總收益未恢復至疫前水平

整體來看，香港食肆總收益仍未恢復至新冠疫情前水平，2023年食肆收益按年反彈26.2%至1095億元（港幣，下同），但2024年停滯不前，維持在1094億元，主因是港人和旅客在高級餐飲消費方面轉趨審慎，以及更多港人北上或海外消費以尋求更實惠的餐飲選擇，令中式餐飲經營特別困難，其收益較2018年高峰時下跌24%。

廣告 廣告

不過，香港仍有眾多米芝蓮星級餐廳可供選擇。截至今年9月初，香港共有74間米芝蓮星級餐廳，包括29間中式餐館，74間中7間獲得最高榮譽的三星評級，令香港在全球主要美食城市中排名第6，在亞洲僅次於日本。

《數據透視》指出，一項今年4月發表的學術研究顯示，香港餐飲體驗未能成為吸引旅客的獨特賣點。調查顯示旅客對餐廳滿意度的評分，僅從2015年的74.2分微升至2024年的74.6分。旅客雖對餐廳的「服務回應速度與效率」及「服務專業程度」給予較高評分，但兩項2024年的得分均較10年前有所下降。餐飲業服務質素問題，被認為與業內面對的人力資源挑戰有關。

每間食肆平均只有12名員工

截至今年3月，香港餐飲業共聘用約21.9萬名員工，即每間食肆平均僅12名員工，較20年前的16名員工為少。儘管一些食肆已積極引入自動化科技以提升日常營運效率，例如送餐機械人及網上點餐系統，但人手短缺仍是業界需要長期面對的挑戰。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/茶餐廳中餐館數量十年少7-外賣店激增四成/598555?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral