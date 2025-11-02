連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？

最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！

健康早餐？網民狠批全是加工肉

帖文一出，立即引起網民熱論，有網友直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅等多是加工食物，熱量高又含添加劑，何以叫「健康」？有人更擔心連蛋都是預製食品，而且是野菌炒蛋，令蛋的營養大減，應該食烚蛋才是王道，質疑餐廳「為做而做」，設計餐牌人士沒有用腦，笑言茶餐廳當市民白痴。

食得開心先最健康？

不過亦有網民反駁，健康並非絕對，加工肉只要適量食用就無問題，不要日日食即可！有人更哲學地表示：「自己食得開心，心情愉快就係健康」，強迫食不喜歡的健康食物反而會變不健康！最好笑是有網友猜測茶餐廳意思是「有食早餐就已經好健康」，甚至笑指餐牌上「健康」兩個字就是最健康！不知讀者覺得這個早餐真是健康還是純粹噱頭呢？

餐牌引起網友熱論

違反商品說明條例？

要食就避唔到

烚蛋世一

siu4

早睡早起身體好

解釋得好

心靈健康都好重要

圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

