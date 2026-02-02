荀工推介2026｜考評局大量招聘兼職行政及文書人員！入職門檻低 即睇招聘詳情和申請方法

Yahoo著數專員有荀工推介！香港考試及評核局（考評局）現正針對多個職位進行大規模招聘，無論你是職場新鮮人、文職老手，還是想找短期兼職的人士，不容錯過今次考評局招聘！今次考評局主要招聘四大職位，分別是兼職行政助理、兼職行政助理（運作支援）、臨時文書處理主管，以及臨時文書處理員等，入職門檻最低只需具備中三程度或具備多年文書處理經驗，不過以上職位不接受2026年度香港中學文憑考試(DSE)之考生及其親屬申請，即睇各職位招聘詳情和申請方法！

四大熱門職位一覽

荀工推介2026｜考評局大量招聘兼職行政及文書人員！入職門檻低 即睇招聘詳情和申請方法

1. 兼職行政助理（大量）

職責範圍：受聘者職責包括執拾考試用品、資料輸入、校對資料、搬運及點算試卷、或其他辦公室雜務等

廣告 廣告

資歷： 中學畢業或以上程度或具備文職工作經驗者優先

合約時段：2026年3月至8月 (數天至數星期不等，表現良好者或會獲邀請續約)

工作時間：實際工作時數及上下班時間會因應考試運作需要而有所不同，須於星期六、日及公眾假期輪班工作

工作地點：荃灣、荔景、灣仔、新蒲崗

2. 兼職行政助理（運作支援）

職責範圍：支援文件處理中心日常運作，包括資料輸入、校對資料、點算文件、拆除文件釘裝、處理文件裝組、操作掃描器及執拾用品等

資歷： 中學畢業或以上程度或具備文職工作經驗者優先

合約時段：2026年3月至5月上旬 (數天至數星期不等，表現良好者或會獲邀請續約)

工作時間：每天工作 8 小時(視乎實際需要工作時間會有所不同及需輪班工作)

工作地點：荃灣

3. 臨時文書處理主管（多名）

職責範圍：

1) 管理及帶領文書處理員完成有關工序，以確保工作質量符合標準水平

2) 協助跟進個別異常個案

3) 支援文件處理中心日常運作，包括資料輸入、校對資料、點算文件、拆除文件釘裝、處理文件裝組、操作掃描器及執拾用品等

資歷： 高級文憑程度或以上或具備多年管理監督經驗

合約時段：2026年4月至5月上旬 (數天至數星期不等，表現良好者或會獲邀請續約)

工作時間：每天工作8小時 (視乎實際需要工作時間會有所不同及需輪班工作)。如可在下午及晚上時間工作，將會優先考慮。

工作地點：荃灣

4. 臨時文書處理員（大量）

職責範圍：一般文書處理，包括點算文件、拆除文件釘裝、處理文件裝組、執拾 用品及操作掃描器等

資歷： 中三程度或具備多年文書處理經驗

合約時段：2026年4月至5月上旬 (數天至數星期不等，表現良好者或會獲邀請續約)

工作時間：每天工作8小時(視乎實際需要工作時間會有所不同及需輪班工作)

工作地點：荃灣

申請詳情和重要須知

基於公平原則，所有職位不接受2026 年度香港中學文憑考試（DSE）之考生及其親屬申請。有興趣人士可前往考評局灣仔辧事處（地址：灣仔修頓中心13樓）索取表格，或直接於考評局官方網頁下載 。填妥後可透過郵寄、電郵 (recruit@hkeaa.edu.hk) 或傳真 (3628 8390) 遞交 。由於考評局工作涉及機密資料，獲邀面試的應徵者或需就任何利益衝突作出申報，申請後8星期內未獲通知即視為申請不接納 ，建議及早投遞，把握3 月起的合約機會！

更多著數文章：