荃灣三棟屋村謀殺案 兒子涉持刀捅死父親｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】荃灣三棟屋村今午（23日）發生一宗謀殺案。據了解，一名男子涉嫌用刀捅死父親，警方正在調查。
據了解，涉案父親年約 79 歲，兒子年約 39 歲，二人同住三棟屋村一間村屋。據悉二人今日因瑣事起爭執，其後兒子用刀插父親身體多處。案發期間，鄰居聞吵鬧聲。遇襲父親送院後證實死亡。案件列作謀殺，警方正在調查。
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙以超強颱風姿態逐漸靠近廣東沿岸，預料將會吹襲珠江口。《Yahoo 新聞》持續跟進樺加沙最新狀況，報道交通安排、政府及民間部署，以及各項打風防風相關知識。以下是《Yahoo 新聞》的樺加沙報道清單：Yahoo新聞 ・ 16 小時前
鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇
Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中大醫院兩部門主管涉詐騙院方 行政總裁鍾健禮：「收入與工作量不相稱」、兩人已被捕｜Yahoo
中大醫院揭發有員工涉詐騙院方，騙取額外收入。中大醫院董事會主席盧煜明及行政總裁鍾健禮於周二（23 日）早上見記者，表示有兩名部門主管的「收入與工作量有不尋常狀況」，並已就事件向執法機關舉報，兩人已於上周四被捕，亦已被解僱。至於涉及的款項，員工的身分等，兩人則表示因已進入調查階段，暫不能公布，僅強調對病人的服務及醫院的採購程序等沒影響。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜八號西北烈風或暴風信號生效 機場天氣預報：明早吹颶風｜不斷更新｜Yahoo
天文台下午 2 時 20 分發出八號西北烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
陳淑莊私房菜「紅棉」台灣食評「500 盤」奪銀 哽咽道謝：沒想過我會有 Second Life｜Yahoo
前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya） 2020 年 9 月拒絕延任並退出政壇，翌年移居台灣，去年自立門戶開私房菜「紅棉」。陳淑莊師承香港米芝蓮星級食府「大班樓」創辦人葉一南，私房菜甫開張便一位難求，近日更迎來好消息，在台灣美食評鑑「500 盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎的五星級大酒店晶華軒。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
小一入學2026丨港島區小一「自行分配學位」熱門學校超收情況一覽
2026年度小一「自行分配學位」即將開始，就歷年資料顯示港島區 / 九龍區 / 新界區熱門小學中，過去都不乏超額收生的情況，有學校更超出預算的50%學額。有見及此，為求家長能夠及早計劃「自行分配學位」及「統一派位」的選校方向，本文綜合了往年港島區熱門學校超收的情況，給家長們作參考。Yahoo 親子 ・ 16 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 8 小時前
樺加沙打風｜天文台下投式探空儀今早數據 中心以外 120 公里位置仍錄颶風｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今日（23 日）上午與政府飛行服務隊 合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 部份渡輪服務已經停航｜Yahoo
超強颱風樺加沙逐漸靠近廣東沿岸，天文台將於今日（23 日）下午發出八號烈風或暴風信號。公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 8 小時前
前空姐誤稱任達華為「楊」先生 大讚華哥沒架子獲調皮回應：我今天姓楊！
不少明星乘搭飛機時都會被空中服務員認出，近日有曾為前空姐的網民自爆曾認不出任達華，且誤以為對方是「楊」先生。雖然她認錯人，卻大讚任達華不但沒有不滿，更表現出調皮的一面。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 8 小時前
中國遊客日本海邊咬頭髮救人：左手殘疾竟成英雄的意外轉折！
哎喲，這世界總有那麼些感人的時刻，讓人聽了直呼佩服！9月16日，一位來自中國陝西西安的54歲男子楊先生，在日本兵庫縣城崎溫泉附近的海岸邊，親手救起一位落水的日本女子。Japhub日本集合 ・ 22 小時前