荃灣中心二期大維修︱法團未開大會先「推薦」顧問 業主質疑小圈子決定 主席：已申押後︱Yahoo

樓齡約45年的荃灣中心近年發生大維修爭議，法團未開業主大會，先推薦大維修顧問公司的做法引起業主不滿。

【Yahoo新聞報道】宏福苑慘劇激起全港小業主關注大維修，近日荃灣中心二期爆出大維修爭議。屋苑未召開業主大會，法團委員就推薦「亞迪雅工程顧問有限公司」擔任工程顧問，再發問卷詢問業主同意與否，引起業主不滿。法團主席、前民主黨區議員李洪波回覆《Yahoo新聞》時，承認問卷「有啲未係好清楚」，承諾未來盡量高透明度，亦已去信屋宇署希望能押後大維修。市建局回覆《Yahoo新聞》表示，法團12月初揀選顧問時，沒有收到會議通告，故未派員列席會議。屋宇署則表示，若法團遵辦強制驗樓遇到實際困難而需要較長時間處理，會按情況酌情考慮延期申請。

荃灣中心二期在1980年底陸續落成入伙，樓齡至今約45年。屋苑在2000年初進行過一次外牆維修工程。今年6月收到屋宇署強制驗樓的通知，須聘請顧問公司進行樓宇檢驗。

法團委員一致贊成推薦 問卷未列報價

屋苑法團未召開業主大會，12月2日法團委員投票一致贊成推薦亞迪雅擔任工程顧問。其後居民在12月9日收到法團的問卷，徵詢是否同意聘請亞迪雅，並要求在12月15日交回問卷，而該問卷並未列出亞迪雅及其他顧問公司的報價。

法團在問卷解釋揀選亞迪雅的原因，包括其入標價是16間回標公司的第三低；公司的經驗較豐富，過去已承辦32個大維修顧問工作；過去公司擔任顧問服務的大維修工程，每戶分擔維修費分別是7萬、8萬和13萬元，與法團「預期維修費」相近。

荃灣中心二期法團投票推薦顧問公司後，再發問卷徵詢小業主是否同意，引起小業主不滿。

若問卷無過半業主同意 須開大會表決

根據現行《建築物管理條例》要求，合約價值一般超過法團年度預算的20%，須交由業主大會決定是否採納收到的投標書，但「亞迪雅」的顧問合約不足44萬元，不超過法團年度預算的20%，可由法團議決。

屋苑法團在12月12日再發通告，向業主交代回標公司的入標價，又表示延後收集問卷時限至12月22日。通告指如果未能在問卷得到過半業主同意，將盡快召開業主大會表決選出顧問公司。而法團安排12月13日舉行簡介會，介紹入標的公司。

法團在12月12日發通告，向業主介紹回標公司的入標價。

法團主席否認小圈子決定：只是「推薦」 公開交業主表決

根據「SocREC 社會記錄協會」拍攝的簡介會直播，不少業主不滿法團未諮詢業主，便投票推薦「亞迪雅」擔任顧問公司。有居民批評：「你成個程序錯咗，揀顧問公司應該召開業主大會，由業主投票選邊間，係由我哋選，唔係由你哋小圈子嚟定！」

法團主席李洪波在簡介會上強調，並非小圈子決定，「係公開畀大家去表決，如果唔係，大家就唔需要填份問卷啦。」他形容法團仍未做最終決定，只是「推薦」亞迪雅，如果業主問卷回覆不認同，就會開業主大會進行表決。

業主質疑倉促：大火未熄就要決定

有女住戶對於法團匆匆投票揀選顧問公司感到不滿，她表示曾聯絡市建局負責樓宇復修的主任，得悉法團、管理處今年8月15日與主任開會，當時法團查詢可否自行聘請顧問公司，但主任強烈建議法團召開業主大會，讓全部業主投票，但法團聲稱很難訂場開業主大會。

到11月27日，即宏福苑大火翌日，法團聯絡復修主任，表示希望12月1日召開會議，揀選顧問公司，但主任回覆法團需要提前7日通知小業主，亦要準備好議程，故通知時間不足。有住戶質問：「點解你要咁急，喺宏福大火連火都未熄時候，你就要決定揀選呢個顧問公司？」

居民收集簽名要求開特別大會

李洪波強調招標程序是按市建局「招標妥」計劃程序做，按「招標妥」計劃進度，原本屋苑應在12月10日前與大維修顧問公司簽約，他已申請延後兩個月至2月10日。現時希望在3星期內，得到部門回覆大維修是否可押後。

有居民在簡介會提交5%業主簽名，要求法團召開特別業主大會，李洪波表示要與學校聯絡，商討能否借出場地召開業主大會。

李洪波曾是資深荃灣區議員，亦曾任民主黨中常委，他承認問卷提供資料不是很清楚，強調最後仍由業主決定選擇哪間顧問公司。

主席稱早前簡介會出席者不多：大火後關注度大增

李洪波曾擔任18年荃灣區議員，他回應《Yahoo新聞》查詢時，承認問卷提供的資料「有啲未係好清楚」，但法團有在各座大堂壁報板貼上回標分析表，附有每間顧問公司入標價。他表示，在宏福苑大火前曾召開過大維修簡介會，當時出席的小業主不多，宏福苑大火後居民關注度大增。

他又相信，宏福苑大火的獨立委員會的結論將影響大維修的配套，例如應使用竹棚或是鐵架。故此他希望等政府因應獨立委員會結論完成檢討後，才讓屋苑開展大維修，「標書內容係咪要跟返你嗰個獨立委員會提出嘅意見去寫呢？政府有一個明確做法，我哋做（大維修）會好啲囉。」法團已發信或電郵予屋宇署、市建局和發展局，希望相關部門接納押後屋苑進行大維修。

翻查資料，法團推薦的「亞迪雅」的入標價43.8萬元，承諾會提供786個工作天數的服務，其中408個工作天是註冊人員、378天是技術支援人員。以此推算，顧問公司職員平均收取日薪557元。李洪波解釋，曾向入標顧問公司查詢報價的基礎，對方稱並非長駐屋苑工地現場，「似乎佢哋通行講，因為做監工唔會話朝九晚六一路喺度，可能一個禮拜嚟3次，每次嚟3、4個鐘，檢查吓（工程）情況。」

資料顯示，亞迪雅的公司董事、股東是容志堅和瞿婉倩；亞迪雅登記的認可人士及註冊檢驗人員是容志堅和倪學仁。根據業主提供的簡介資料，容志堅是項目總監，而倪學仁則是技術總監，公司近年擔任碧濤花園一期、柴灣宏德居和油麻地金山大樓的大維修顧問。倪學仁本身是資深的結構工程師，在宏福苑大火後曾接受傳媒訪問。

有小業主查閱亞迪雅提供的資料冊，公司的認可人士是容志堅和倪學仁。

網上謠傳涉多個屋苑維修爭議 倪學仁：有人蓄意抹黑

法團推薦亞迪雅後，隨即有人向法團質疑顧問公司涉及多個屋苑維修爭議，包括海都樓、翠林邨、樂雅苑等，隨後屋苑管理公司在12月11日發信要求亞迪雅解釋。亞迪雅發聲明指，公司本身英文名稱（iDA）與網傳的名稱（Artech）完全不同，亦沒有承接上述爭議屋苑的專案。翻查坊間報道和法庭判詞，上述屋苑的顧問公司涉及「亞太建築顧問有限公司」或余晨理測量師行。市建局「樓宇復修公司登記計劃」名單亦不見網傳的Artech。

倪學仁回應《Yahoo新聞》查詢時指，有心人故意張冠李戴，蓄意抹黑亞迪雅，「畀一些有心人士誣蔑，希望以不實的資訊可以將競爭對手踢出局」。

法團收到有人質疑「亞迪雅」涉多個屋苑爭議，但資料顯示，有關屋苑並非由亞迪雅承接。

市建局：無出席因未收到會議通告

市建局回覆《Yahoo新聞》時指，荃灣中心法團12月初召開管理委員會會議，以揀選顧問，由於局方個案主任沒有收到任何會議的通告，因此未有出席有關會議。局方提醒，大廈法團選擇顧問公司需符合《建築物管理條例》的要求，例如在召開會議的7天前，或業主大會的14天前，向管理委員會或業主發出通告連同相關議程。

市建局表示，即使委聘服務的合約價值未超出法例列明的款額，而不須由業主大會通過，為保持招標過程透明及公開，局方個案主任一般建議法團召開業主大會，讓全部業主了解維修工程的安排，及出席業主大會參與投票揀選大廈服務供應者，減少不必要爭議。

屋宇署回覆《Yahoo新聞》查詢指，就公用部分的強制驗樓通知，業主須在接獲屋宇署送達法定通知起計24個月內，委任一名註冊檢驗人員檢驗樓宇的公用部分、外牆等，並訂明需要的修葺工程。

署方表示，近日收到由法團的來信申請暫時終止遵辦有關公用部分的強制驗樓，會向法團了解其情況，若法團遇到實際困難而需要較長時間處理，會酌情考慮延期申請；如遇上技術困難，亦會按情況提供協助。