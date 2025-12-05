荃灣中心單位起火 逾百名居民疏散

今日(4日)清晨6時26分，警方接獲保安報案，指發現一名女子倒臥在馬鞍山鞍誠街18號新港城平台，懷疑她從高處墮下。 人員接報到場，該名66歲姓詹女子現場被證實死亡。人員經初步調查，相信她從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，懷疑受感情問題困擾而輕生，死因有待驗屍後確定。

am730 ・ 1 天前