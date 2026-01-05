荃灣中心火警疑點蠟燭肇禍，63歲女住戶疑吸入濃煙不適送院。(Now新聞截圖)

荃灣發生火警。今日(5日)凌晨2時許，荃景圍荃灣中心太原樓33樓一個單位起火。消防接報後到場協助疏散及灌救。現場大約有逾百人疏散到地面位置。消防在涉事單位中救出一名63歲女子，她疑吸入濃煙不適，清醒由救護員送瑪嘉烈醫院救治。據了解，事發時有人在單位內燃點蠟燭，疑不慎燒著雜物引起火警。消防正調查火警起因。

荃灣中心上月6日凌晨亦曾發生火警，北京樓一個單位冒煙起火，消防開動一條喉及一隊煙帽隊撲救，約24分鐘將火勢救熄。火警期間約100人疏散至樓下暫避。事件中無人受傷。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/荃灣中心火警疑點蠟燭肇禍-63歲女住戶疑吸入濃煙不適送院/633355?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral