一輛掛有中港車牌的七人車在荃灣楊屋道逆線行駛，在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿子憤而拍打車身。(馬路的事討論區fb影片)

又有馬路炸彈幾乎危及路人，網上流傳兩段影片，顯示一輛掛有中港車牌的七人車於周三（24日）平安夜，涉先後在薄扶林及荃灣違規行駛。其中在荃灣楊屋道逆線行駛，更在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿子憤而拍打車身。

社交平台流傳片段，事發於周三晚上約9時許。該輛中港牌七人車在荃灣楊屋道近荃新天地二期對開，當時司機疑因行錯路導致逆線行駛，無視行人過路處正亮起綠燈，當眾強行將車駛入有多人橫過馬路的路口「U-turn」掉頭。現場多名途人避讓，一名不滿的男子憤而拍打其車身。司機無視警告，繼續轉彎掉頭行，沿楊屋道往荃灣廣場方向加速駛去。片段流出後，網民紛譴責司機行為瘋狂，已憑其車牌於網上報案。

同一輛七人車薄扶林對面線強行掉頭

此外，亦有網民上載另一段行車記錄儀影片，指出相信是同一輛七人車在較早時間亦曾違規。片段顯示該車在薄扶林道往瑪麗醫院方向行駛時，駛至蒲飛路油站對開時，無視對面線有車輛駛近，司機仍在路中「U-turn」掉頭，往港鐵香港大學站方向行駛。

廣告 廣告

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/荃灣中港牌七人車逆線衝行人路-u-turn-途人憤而拍打車身-有片-/631208?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral