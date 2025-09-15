銀債開售｜專家建議抽 30 手
荃灣米線｜荃灣人氣米線添記麵皇10月底結業 必試冬蔭功米線及魚湯米線
結業潮不斷，今次到荃灣人氣米線店添記麵皇。近日有網民在Facebook發文，指添記麵皇貼出告示：「本店租約期滿，將於10月31日正式結業。感謝各位多年的支持。」該網民更指，添記麵皇是荃灣之光，並呼籲「荃灣街坊麻煩支持爆依間米線舖」。
網民大推冬陰功米線、魚湯米線
荃灣區米線店數量眾多，一向是米線的其中一大戰場。其中一間人氣米線店添記麵皇近日宣佈，因租約期滿，將於10月31日結業。該網民在Facebook群組「香港車仔麵關注組」發文，呼籲「荃灣街坊麻煩支持爆依間米線舖—添記麵王」，並對其冬蔭功米線及魚湯米線讚不絕口！喜歡吃米線的朋友，記得把握最後機會！
圖片來源： Openrice、Facebook@香港車仔麵關注組
