荃灣米線｜荃灣人氣米線添記麵皇10月底結業 必試冬蔭功米線及魚湯米線

結業潮不斷，今次到荃灣人氣米線店添記麵皇。近日有網民在Facebook發文，指添記麵皇貼出告示：「本店租約期滿，將於10月31日正式結業。感謝各位多年的支持。」該網民更指，添記麵皇是荃灣之光，並呼籲「荃灣街坊麻煩支持爆依間米線舖」。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

荃灣米線｜荃灣人氣米線添記麵皇10月底結業 必試冬蔭功米線及魚湯米線

網民大推冬陰功米線、魚湯米線

荃灣區米線店數量眾多，一向是米線的其中一大戰場。其中一間人氣米線店添記麵皇近日宣佈，因租約期滿，將於10月31日結業。該網民在Facebook群組「香港車仔麵關注組」發文，呼籲「荃灣街坊麻煩支持爆依間米線舖—添記麵王」，並對其冬蔭功米線及魚湯米線讚不絕口！喜歡吃米線的朋友，記得把握最後機會！

廣告 廣告

荃灣米線｜荃灣人氣米線添記麵皇10月底結業 必試冬蔭功米線及魚湯米線

荃灣米線｜荃灣人氣米線添記麵皇10月底結業 必試冬蔭功米線及魚湯米線

圖片來源： Openrice、Facebook@香港車仔麵關注組

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

北角 「人人和平」宣布旗下兩品牌「HONGrill」及「人人和平Hopers’ Base」即將進軍倫敦 老闆指籌備過程中飽受文化衝擊

食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星

人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起

結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店

結業潮2025｜尖沙咀AV主題拉麵「朝日大勝」宣布9月結業 老闆為港產AV女優繪麗奈忠實粉絲

結業潮2025｜旺角潮州打冷「長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議

鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？