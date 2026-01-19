荃灣健身好去處！1+ Studio荃灣店隆重開幕主打自助包場健身

自助包場健身品牌1+ Studio正式宣佈進駐荃灣，最新分店現已正式開幕，為追求高私隱度及專注訓練體驗的用家，提供一個全新健身選擇。新店主打預約制自助包場模式，區內上班族及居民可按個人時間彈性安排訓練時段，隨時隨地專注鍛鍊，不用擔心被打擾。​





自助包場 彈性滿分

想像一下，下班後不用排隊等器材，直接用手機預約、付款，拿密碼刷門進去，90分鐘內整個健身室都屬於你和朋友。這種全自助模式超方便，沒前台麻煩，無論solo訓練還是約夥伴小組課，都能輕鬆搞定，特別適合荃灣上班族彈性安排時間。​

頂級器械加教學影片

荃灣店配備多款阻力訓練及自由重量器械，包括胸推機、腿推機、Hip Thrust等熱門設備，滿足不同訓練目標及程度的需要。​品牌同時透過官方Instagram帳號「1plus_tw」定期發布器械及動作教學短片，涵蓋推胸、夾胸、下肢及髖關節訓練等主題，為用家提供清晰示範及訓練參考，有助提升訓練安全性及效果。​





荃灣店

地址：荃灣時貿中心27樓05室