荃灣兩男搭枱食早餐疑「䟴腳」爭執互襲 兩敗俱傷送院同被捕

仁濟醫院。（資料圖片）

荃灣發生打鬥案。

今日（25日）清晨5時05分，兩名互不相識的男子分別於荃灣兆和街34-36號一餐廳食早餐，二人「搭枱」，其間35歲姓方男食客疑因「 䟴腳」，引起同枱54歲姓冼男子不滿，雙方發生爭執，初時口角，繼而動武，姓冼男子隨手執起一隻叉襲擊對方，姓方男子被襲後走出餐廳，在自己的私家車內取出一支約30厘米長的鐵棍扑打姓冼男子，然後駕走私家車往眾安街方向逃去。餐廳職員見狀報警。

二人俱傷同被捕

警方和救援人員接報後趕至現場，發現姓冼男子頭及手受傷，清醒被送往仁濟醫院治理。警方於附近兜截，於海壩街108號對開截獲姓方男子，並在鱟地坊20號對開發現涉案私家車，他面及手受傷，同樣清醒由救護車送往仁濟醫院治理。警方經調查後，以涉嫌「公眾地方打鬥」將二人拘捕，現正被扣留調查，交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。

