荃灣兩菲籍女子失蹤 最後露面荃灣梨木樹邨

【on.cc東網專訊】兩名分別24歲及33歲的菲律賓籍女子Pabuaya Imee-mahilum及Tibay Alelie-perez失蹤案，最新調查顯示，該兩名失蹤女子於10月8日下午在荃灣梨木樹邨一帶出現。執法部門呼籲任何人士如有該兩名女子的消息或曾見過她們，請通知執法部門。

執法部門分別於10月6日及8日接獲報案。二人於10月4日下午在楊屋道最後露面後便告失蹤，調查顯示2人曾經在10月4日下午約4時半至5時，在荃灣龍門郊遊徑出現，並可能於三疊潭或古墓脊一帶落山。最新調查顯示，二人於10月8日下午在梨木樹邨一帶出現 。

廣告 廣告

當中24歲女子Pabuaya Imee-mahilum，身高約1.55米，體重約50公斤，中等身材，圓面形，黃皮膚及蓄短啡髮。她最後露面時身穿深藍色牛仔上衣、深藍色牛仔短褲及白色鞋。

而33歲女子Tibay Alelie-perez，則身高約1.58米，體重約50公斤，瘦身材，圓面形，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿淺藍色長袖上衣、淺藍色牛仔長褲及白色鞋。

據悉，2名失蹤菲籍女子為情侶關係，同為家庭傭工。2人分別在跑馬地及長沙灣區工作。消息指，2人均有欠債問題。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】