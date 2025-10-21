荃灣八旬老婦遭客貨車撞倒 一度昏迷送院

【Now新聞台】柬埔寨德崇國際機場舉行正式啟用儀式，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英受邀出席，與柬埔寨首相洪馬奈，以及柬埔寨機場投資公司和海外柬埔寨投資公司董事長方僑生為機場剪綵。梁振英認為德崇國際機場將成柬埔寨發展的新引擎，並強調香港在「一國兩制」下擁有獨特優勢，可積極參與柬埔寨的基建發展與區域合作，相信隨著新機場投入運作，香港與柬埔寨的經貿和人文交流將迎來更廣闊的發展空間。他又指，香港能繼續發揮橋樑作用，促進更多中國內地及香港企業參與柬埔寨的經濟建設，尤其在交通基建、智慧城市、可持續發展等領域深化合作，助力柬埔寨提升區域乃至全球的連通性。梁振英續指，共享基金會將在柬埔寨持續推動公共衛生及人道援助的工作，將與德崇國際機場合作，開展登革熱防控項目，支持當地民生改善，促進民心相通。位於干丹省的德崇國際機場，距離金邊市中心約19公里，總佔地約2600公頃，分三期建設，第一階段總投資約為21.5億美元，是柬埔寨規模最大、標準最高的國際航空樞紐，也是該國的重要標誌性建設。#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前