荃灣八旬老婦遭客貨車撞倒 一度昏迷送院
荃灣發生交通意外。
今日（21日）中午12時30分，一輛客貨車於沿荃灣河背街行駛，其間轉入眾安街時將一名過路的80餘歲老婦撞到，客貨車司機見狀報警。警方和救援人員接報後趕至現場，老婦一度陷入昏迷，其後回復清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。警方正在調查意外原因。現場消息指，涉事客貨車屬於食環署的承辦商。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/荃灣八旬老婦遭客貨車撞倒-一度昏迷送院/610607?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
連登籲公開非禮案女事主資料 37歲新聞編輯認罪11.3判刑
一名37歲男子涉在連登討論區呼籲公開一名非禮案女事主的個人資料，被控一項「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪。被告原表示不認罪，案件原定今日(20日)於東區裁判法院開審，被告改為承認控罪。裁判官決定先提取被告的社會服務令報告，案件押後至11月3日判刑，被告獲准以5000港元保釋候判，期間為被告索取社會服務令am730 ・ 1 天前
鍾嘉欣3歲小女兒生日萌翻！全家開睡衣派對「複製貼上媽媽臉」 兄妹互動超有愛
鍾嘉欣近日在社群平台曬出為小女兒Anika（紫琳）慶祝3歲生日的溫馨畫面，只見她與三個孩子穿著親子睡衣，在滿屋Hello Kitty氣球與絨毛玩偶的包圍下開心比YA，氣氛歡樂、畫面可愛。姊妹淘 ・ 6 小時前
九龍塘「文曜」 本地家庭客斥逾1619萬購入904呎單位兼車位
由建灝地產發展，位於聯合道18號的九龍塘住宅項目 「SUTTON 文曜」再次錄得新成交。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示：「『SUTTON 文曜』新增一宗成交個案，為5樓C單位，實用面積為904平方呎，屬2房1套連2儲物室間隔，買家選擇90天即供付款方法，以1619.23萬元成交，實用呎價約17912元，並另購1個車位，享車位現金回贈優惠。本港樓市市況持續向好，加上美國聯儲局將於本月底再度議息，市場預料美聯儲局有機會再度減息，以及中國年底將有機會減息降準，相信未來市場流通資金將會增加，更有機會大舉流入樓市，集團看好項目之投資潛力，將繼續以『租售並行』的靈活策略推出單位，集團有信心短期內錄得更多租務及銷售成交。」 「SUTTON 文曜」共提供92個優質住宅單位，間隔涵蓋1房至4房，實用面積由379平方呎至2183平方呎。(JJ)infocast ・ 7 小時前
以哈衝突結束 美國特使：以色列需協助巴勒斯坦發展
（法新社華盛頓20日電） 美國特使庫許納（Jared Kushner）表示，若以色列希望在加薩戰爭結束後，實現區域整合，就必須協助巴勒斯坦人民「茁壯發展」。庫許納昨天在接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時表示：「我們現在傳達給以色列領導層的最重要訊息是，既然戰爭已經結束，如果以色列希望與更廣泛的中東地區整合，就必須設法協助巴勒斯坦人民茁壯、改善現況。」法新社 ・ 1 天前
深水埗中年婦遇截 揭身上藏1.7萬元海洛英被捕
深水埗警區特別職務隊人員根據情報及深入調查，今日(20日)在區內展開打擊毒品行動。 行動中，人員在福華街發現一名女子形跡可疑，遂上前截查，並在其身上檢獲共約28克的海洛英，毒品市值約1.7萬元。經初步調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名56歲本地女子，她現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
警深水埗截的士檢逾5萬元毒品 22歲男逃走不果與司機同被捕
西九龍總區衝鋒隊人員昨日(20日)上午約五時在深水埗區欽州街巡邏期間，發現一名男司機及一名男乘客在停泊於上址的一輛的士內形跡可疑，遂上前截查。男乘客曾企圖下車逃走，但被人員迅速截獲。 人員其後在該的士內檢獲5粒含有依托咪酯的煙彈。經調查後，人員亦於附近一垃圾桶檢獲59粒含有依托咪酯的煙彈，11包共重約15克的氯胺am730 ・ 7 小時前
廉署起訴空運物流公司高層與承辦商 涉貪110萬美元簽訂包機協議
廉政公署今早(20日)落案起訴一名空運物流公司副總經理及一名空運服務承辦商，二人涉嫌同意收受及提供賄款逾110萬美元(折合逾850萬港元)，以向該空運物流公司提供空運服務。兩名被告獲廉署准予保釋，案件今午在西九龍裁判法院提訊。 被告李耀榮(74歲)，深圳市中新時代國際貨運代理有限公司及中新時代國際貨運代理有限公司am730 ・ 1 天前
涉以泰國大學假學歷申優才計劃 雙程證女准保釋12月再訊
一名39歲持雙程證女子涉於去年聖誕透過中介公司，訛稱自己擁有泰國先皇理工大學的畢業證書，以申請「優才計劃」在港居留入境許可，被控一項「安排使用虛假文書」罪。案件今日（21日）在沙田裁判法院首次提堂，控方申請將案件押後至12月16日，待進一步調查，包括向海外大學查詢紀錄，獲署理主任裁判官鄭紀航批准，期間被告獲准以10萬元am730 ・ 10 小時前
梁振英指德崇國際機場啟用 將擴大香港與柬埔寨發展空間
【Now新聞台】柬埔寨德崇國際機場舉行正式啟用儀式，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英受邀出席，與柬埔寨首相洪馬奈，以及柬埔寨機場投資公司和海外柬埔寨投資公司董事長方僑生為機場剪綵。梁振英認為德崇國際機場將成柬埔寨發展的新引擎，並強調香港在「一國兩制」下擁有獨特優勢，可積極參與柬埔寨的基建發展與區域合作，相信隨著新機場投入運作，香港與柬埔寨的經貿和人文交流將迎來更廣闊的發展空間。他又指，香港能繼續發揮橋樑作用，促進更多中國內地及香港企業參與柬埔寨的經濟建設，尤其在交通基建、智慧城市、可持續發展等領域深化合作，助力柬埔寨提升區域乃至全球的連通性。梁振英續指，共享基金會將在柬埔寨持續推動公共衛生及人道援助的工作，將與德崇國際機場合作，開展登革熱防控項目，支持當地民生改善，促進民心相通。位於干丹省的德崇國際機場，距離金邊市中心約19公里，總佔地約2600公頃，分三期建設，第一階段總投資約為21.5億美元，是柬埔寨規模最大、標準最高的國際航空樞紐，也是該國的重要標誌性建設。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
港車北上港珠澳大橋被內地海關截 車內檢逾50萬元人民幣
內地海關公布，於13日在港珠澳大橋珠海公路口岸進境客車通道監管時，發現一輛香港私家車有異常，在車內檢獲50.2萬元人民幣。 內地海關表示，在車內副駕座椅椅背及背包內，檢獲50.2萬元人民幣。內地海關強調，根據相關內地法律法規，貨幣現鈔屬於限制進出境物品，進出境旅客，每人每次不能攜帶超過2萬元人民幣現鈔，超過部分須am730 ・ 1 天前
青山醫院男病人揮剪刀 女職員額頭遭擊傷
【on.cc東網專訊】青山醫院有職員遇襲。今晨(21日)11時41分，執法部門接報指，屯門青松觀路青山醫院內一名姓鄭(61歲)女職員，被一名男病人以剪刀襲擊，女職員額頭受傷。警員接報到場，經調查後，以涉嫌傷人拘捕該名姓郭(43歲)病人。鄭婦經敷治後，由救護車送屯on.cc 東網 ・ 11 小時前
深水埗街頭混戰3男女被捕 警另追緝4名涉案大漢 (有片)
警方上周日(12日)凌晨約1時半接獲報案，指多名男女子在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，發生打鬥。人員接報到場，截查兩名分别42及43歲的本地女子。經調查後，相信該兩名女子曾經參與打鬥，遂以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕該兩名女子。 人員經翻查閉路電視片段及深入調查後，於上周五(17日)在深水埗區再拘捕一名40歲有三合會背景am730 ・ 11 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
羅浮宮劫案！4分鐘偷走拿破崙皇室珠寶 歐仁妮皇后王冠碎裂尋回
巴黎當地時間10月19日清晨，世界最大藝術博物館之一——羅浮宮（Musée du Louvre），竟成為史上最大規模文化盜竊案的現場。據當地報導指，當局指有三至四蒙面持槍的匪徒在凌晨3時潛入羅浮宮主建築，在短時間內，破壞多個展示櫃並奪走多件珍貴藝術品。目前巴黎警察廳及法國文化部已成立特別調查組。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Merry Balloon Hong Kong｜香港首個卡通輕氣球巡遊 近20個人氣IP角色匯聚香港 競猜遊戲贏免費門票｜Yahoo活動街
香港今年聖誕節再掀熱潮，一場萬眾期待的節日盛會即將來襲！名為「Merry Balloon」的全港首個大型卡通輕氣球巡遊活動，將於聖誕期間隆重舉行。屆時，近20個深受大人小朋友喜愛的國際及本地人氣IP角色，將以巨型輕氣球形式翱翔維港上空，為全城帶來歡樂洋溢的節日氛圍，締造史無前例的視覺盛宴與互動體驗！Yahoo 活動街 ・ 10 小時前
前FBI局長柯米控川普報復 請求法院撤銷重罪指控
（法新社華盛頓20日電） 美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於總統川普（Donald Trump）的「私人恩怨」。他們又說：「總統川普是出於私人恩怨，並因柯米先前經常批評總統任職期間的作為，而命令司法部對柯米提出起訴。」法新社 ・ 8 小時前
深水埗酒吧多人打鬥 3男女落網4人在逃
【on.cc東網專訊】執法部門於10月12日凌晨約1時半接獲報案，指多名男女在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，並發生打鬥。on.cc 東網 ・ 12 小時前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 1 天前