警搗破荃灣劏房毒品倉，檢3100萬元貨並拘捕一名27歲廚師。

一名27歲廚師為「搵快錢」販毒被捕。

警方昨日（23日）於荃灣展開反毒品拘捕行動，在區內一幢住宅大廈發現一名男子形迹可疑，於是將他截停，並在其攜帶的黑色垃圾膠袋內，發現1包約1公斤可卡因磚，其後再押解他返回所租用的劏房單位繼續調查，並檢獲49包可卡因磚，共重50公斤，市值3100萬元，以涉嫌「販運危險藥物」罪將該名27歲男子拘捕，他報稱為廚師，現正被扣留調查，稍後將被控兩項「販運危險藥物」罪，周六（25日）於西九龍裁判法院提堂。

廣告 廣告

警方指，被捕男子為「搵快錢」，即使有正職及穩定收入，但仍挺而走險受犯罪集團金錢利誘，被招攬成毒品儲存倉的倉管及派送毒品。據了解，上址的劏房毒品倉由被捕男子所租用，大約有100呎，只租用一個月，而他僅收數萬元報酬犯案。

警搗破荃灣劏房毒品倉，檢3100萬元貨並拘捕一名27歲廚師。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/荃灣劏房毒品倉藏3100萬元可卡因-27歲廚師被捕/611825?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral