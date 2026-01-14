跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
荃灣地盤風煤樽從高處飛墮 3男工遭擊中其中1人不治
荃灣一個地盤發生工業意外。
今日（14日）下午1時34分，荃灣寶豐路一個建築地盤一部天秤吊運3支風煤樽到高處位置，其間懷疑風煤樽鬆脫，由高處飛墮而下，3名男工走避不及遭擊中。警方和救援人員接報後趕至現場，據悉，兩名男工遭擊中，包括一名29歲男工頭破血流；一名40歲男工腳部流血，雙雙由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救；另外一名50歲男工則扭傷腳，清醒由救護車送往仁濟醫院治理。其中29歲姓陳男工至下午2時40分證實不治。警方正在調查意外原因。據了解，涉事的3支風煤樽，兩支體積約153厘米乘21厘米，另一支體積則約100厘米乘25厘米。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003512/荃灣地盤風煤樽從高處飛墮-3男工遭擊中其中1人不治?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
