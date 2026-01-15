荃灣地盤29歲紮鐵男工遭風煤樽擊斃 家屬今黯然認屍

616516807 1189452263342657 4570270235026411981 n

荃灣寶豐路一個建築地盤昨日（14日）發生奪命事故。一個天秤吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽及1個滅火筒從高處墮下，地面3名紥鐵男工走避不及，造成１死兩傷。

29歲姓陳男死者的家屬，今日（15日）於工業傷亡權益會陪同下，到葵涌公眾殮房認領遺體，至近中午昤分，眾人黯然離開。據了解，姓陳男工未婚，有父母及兄弟，他是家中經濟支柱。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，家屬要求徹查意外成因，並要求公司作出合理解釋及交代。她引述昨日死者所屬公司已口頭承諾會向家屬發放恩恤金，家屬亦希望公司能夠提出具體的善後安排，盡快會面商討。她續稱，近日接連發生兩宗吊運相關的致命意外，當局應該反思並檢視安全措施。她質疑吊運工序進行期間，「上面吊運，下面必須清場，禁止任何工作」，質疑涉事地盤有否嚴格執行安全守則，認為若當局發現有人違規，必須作出檢控。

香港建造業總工會關懷關愛團隊今日亦繼續到荃灣跟進，並向家屬講解勞工權益及法例，為傷亡家屬提供適切服務。

