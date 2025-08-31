荃灣壽司郎雪櫃倒下 女職員腿部受傷

受傷女職員送往仁濟醫院治理。

荃灣一間壽司郎發生工業意外。今日早上(31日)11時許，荃灣綠楊坊2樓的一間壽司郎有一個雪櫃倒下，一名女職員的腿部遭壓傷。

救援人員接報到場，將傷者送往仁濟醫院治理，她送院時清醒。警方將案件列作工業意外，並作調查。

