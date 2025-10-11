荃灣女途人捱小巴撞捲車底 七旬持拐杖小巴司機助查

【on.cc東網專訊】荃灣發生交通意外。今晨(11日)11時55分，一輛小巴駛經川龍街近海壩街時，撞倒一名女途人，事主腳部受傷被困車底。救援人員接報到場將清醒傷者救出，交救護車送院救治。需持拐杖助行的70歲小巴司機，在場助查肇事原因。

現場消息指，涉事女途人由小巴車頭右至左橫過馬路，正準備步往對面燒味店購買燒肉，惟意外被小巴撞倒捲入車底。

