荃灣女途人捲小巴車底 司機涉危駕被捕

【Now新聞台】荃灣有女途人被小巴撞倒捲入車底，消防員救出送院，司機涉危駕被捕。

涉事小巴停在路邊，司機在現場協助調查。上午十一時許，一輛小巴沿荃灣川龍街行駛，去到31號對開時，撞倒一名橫過馬路的女子，她被捲入車底。

消防員接報到場，用工具將64歲女傷者救出，她手腳受傷，由救護車送去瑪嘉烈醫院。警方調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕63歲小巴司機。

