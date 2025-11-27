荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)

荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警，濃煙席捲半空。(香港突發事故報料區2.0)

今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。

經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌救。

另外，約早上8時39分，尖沙咀樂道一間泰式超市內有貨物起火，有大量濃煙冒出。

經初步調查，相信上址有電線短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。事件中沒有人受傷，約20人協助疏散至安全位置。從網上圖片可見，大量黑煙席捲半空，街道上亦煙霧瀰漫。

