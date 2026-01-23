荃灣工人集體毆鬥 停車場打到出馬路4人被捕(有片)

約20名男工人在荃灣馬角街18號停車場對開集體打鬥。(影片截圖)

荃灣有多人打架，今日(23日)早上9時06分，警方接獲報案，指有約20名男工人在荃灣馬角街18號停車場對開集體打鬥。警員到場控制場面，至少拘捕4人涉在公眾地方打鬥，暫未確定有否人受傷。

根據社交平台有目擊者拍得片段可見，兩批約十多名男子在一大廈停車場爭執互罵，部份穿工作服及戴安全帽，期間有人爆粗，亦有其他人士調停，及後一名戴安全帽工人疑出手襲擊另一男子令場面升級，該名工人遭另一男從後「熊抱」，多人發生糾纏隨即展開混戰，由行人路打出馬路，期間有人被摔倒，亦有人起腳，另有人用安全帽向對方施襲，場面混亂，有人抱頭受傷倒地，片段亦到始完結。

