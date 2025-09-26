荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」登場！Coffee Mood 品味咖啡市集、設8大打卡位、親子工作坊一站式體驗咖啡魅力｜Yahoo活動街

咖啡控、露營迷注意！迎接秋意漸濃的季節，荃灣廣場由即日起至10月8日舉辦年度人氣活動【秋日咖啡露營祭】，集合超過30個本地及國際咖啡及戶外品牌，為咖啡迷與露營控打造夢寐以求的體驗之旅。場內設有8大Chill打卡熱點、咖啡拉花工作坊、親子小小咖啡師體驗及4大專業咖啡比賽，無論是Coffee Lover、Gen Z打卡族還是親子家庭，都可在室內享受一場秋日盛會！

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集 30+品牌齊集

咖啡迷必到的「Coffee Mood 品味咖啡市集」重磅回歸，雲集逾30間本地及國際人氣品牌，包括首次參展的非洲烏干達莊園咖啡豆、台灣 Lim-kapi、達文西咖啡、蠻荒咖啡、飛鼠咖啡，以及由DJ阿正主理的「咖啡呀唔該」。其他亮點還有酒店級咖啡特飲 COFFEE BY THE GRAND、My Little Coffee 的爆紅 -86度咖啡、美國舊金山 FELLOW 最新專業咖啡用具、Donut Demo 麻糬冬甩等，讓咖啡迷一次過品嚐世界風味。

廣告 廣告

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

Coffee Mood品味咖啡市集｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

限時打卡送咖啡 stain+ 免費派200杯

人氣精品咖啡店 stain+ 進駐荃灣廣場，並於9月27日及10月1日（下午3時至5時）限時免費派發200杯美式咖啡。只需於店內打卡並標註 #stainplus 及 #tsuenwanplaza，上載至個人社交平台，即可換領香濃美式咖啡一杯，數量有限，送完即止。

必換「咖啡通行證」 木製咖啡杯＋8杯試飲

啡迷必搶的「咖啡通行證」現已登場！即日起至10月8日於場內指定商戶消費滿HK$500（必須包含運動或時尚服飾商戶單據），即可換領限定60ml木製咖啡杯及8個咖啡代幣，憑代幣可於指定攤位試飲8杯特色精品咖啡，還可獲$20甜品贈券，讓你邊歎啡邊歎甜品，打卡滿分。

8大山系打卡位 中秋限定燈籠陣

荃灣廣場特設8大室內露營打卡場景，將咖啡 × Glamping × 節慶氛圍完美融合。亮點包括：

Coffee Mood梳乎咖啡杯 ：巨大咖啡豆在咖啡杯中「泡SPA」，萌度爆燈

日式昭和風咖啡室 ：懷舊氛圍的IG必拍位

Suzuki Jimny越野車【至營地帶】 ：型格車迷打卡點

niko and…日系營地 ：露營椅、帳篷打造文青露營場景

The Overlander營地 ：充滿故事感的山系帳篷

DECATHLON 露營裝備體驗 ：展示多款入門裝備

中秋限定月兔燈籠陣 （L1長廊）：糖果色燈籠與2米滿月打造夢幻中秋

戶外光影長廊（L5 PLAY GARDEN）：夜間投影星星與花花，營造浪漫氛圍

親子工作坊＋4大咖啡比賽

現場更安排一系列親子互動體驗與專業咖啡比賽，從玩樂中認識咖啡文化：

親子工作坊 ：SUZUKI露營椅親子工作坊、小小咖啡師工作坊、咖啡渣畫及匙扣工作坊

大人專屬體驗 ：品味咖啡工作坊、立體咖啡拉花工作坊

4大咖啡比賽：創意咖啡、手沖、杯測及烘焙比賽，優勝者可獲豐富咖啡器材禮品

工作坊｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

工作坊｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

工作坊｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

工作坊｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

工作坊｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

工作坊｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

工作坊｜荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」

秋日購物賞 回贈高達HK$470

即日起至10月31日，荃灣廣場推出「好賞秋日」購物回贈：

9月30日至10月31日於場內消費滿HK$1,000（最多兩張發票，必須包括時尚/運動/美容商戶），即賞HK$80贈券

消費滿HK$3,500，即賞高達HK$300贈券

於指定餐飲商戶單一消費滿HK$200，更可獲午市或晚市餐飲贈券最高HK$90

=================

活動資訊總覽｜秋日咖啡露營祭

日期：即日起至2025年10月8日

時間：上午11時至晚上9時

地點：荃灣廣場 L1 中庭

Coffee Mood 品味咖啡市集

日期：即日起至2025年10月8日

品牌：逾30個本地及國際咖啡及美食品牌

中秋限定燈籠陣 × 戶外光影長廊

日期：2025年9月30日至10月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃灣廣場 L1 長廊及 L5 PLAY GARDEN

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）