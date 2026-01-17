渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
荃灣快餐店男子梯間揮舞菜刀 警員到場制服(更新)
荃灣大河道有人持刀被警員制服。今日(17日)早上近9時，警方接獲巿民報案指，荃灣大河道麥當勞有一名持菜刀男子徘徊。警員到場在麥當勞後門的梯間發現該名持刀男子，隨即將他制服。事件中無人受傷。被捕人為36歲尼泊爾籍男子，持有香港身份證，涉嫌「管有攻擊性武器」被捕。據指。涉案男子與家人住在荃灣，間中做地盤散工，近2至3年懷疑有情緒問題，但未有求醫。
網上有網民於社交平台Facebook(FB)「灣仔之友」群組表示，一名麥當勞的食客推後門往川龍街，甫開門見該男子持菜刀揮舞，語無倫次，於是報警。據稱，疑人的背囊內有薯片和生果等。現場圖片顯示，警員為疑犯以黑布蒙頭並反鎖在地，搜查其隨身物品，另一張相可見現場有警員穿著戰術背心戒備。警方表示，被捕35歲尼泊爾籍男子，涉嫌藏有攻搫性武器被捕，現正扣留調查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004311/荃灣快餐店男子梯間揮舞菜刀-警員到場制服-更新-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
屯門市廣場開槍案︱男子Donki 偷刀挾持女途人被兩警擊斃 警方不排除疑犯受毒品影響｜Yahoo｜有片
【Yahoo 新聞報道】屯門今 （15日）發生有人持刀事件，晚上約 7 時許，一名男子在屯門市廣場商場範圍持刀徘徊，警方派員持盾到場，在地下位置制服男子，疑犯送院，據報指，現場警員曾開槍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
荃灣男子持刀麥當勞梯間揮舞 涉「管有攻擊性武器」被捕 檢30厘米長菜刀｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】荃灣今（17 日）有人持刀。上午約 8 時 48 分，警方接報荃灣街市街10至16號一個樓梯間，一名男子持刀揮舞。警員到場將男子拘捕，以涉嫌「管有攻擊性武器」將其帶返警署調查。Yahoo新聞 ・ 48 分鐘前
深圳水貝據報有銀樓爆雷 涉約2億元人民幣
白銀價格狂飆之際,深圳水貝市場傳出有白銀商家爆雷事件。infocast ・ 1 天前
威院實習護士學生疑被非禮 50 歲男病人被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】威爾斯親王醫院今日（16 日）公布，該院內科及藥物治療學系病房一名實習護士學生，今日下午照顧病人期間懷疑被非禮，警方及後在病房拘捕一名 50 歲男病人。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
14歲男童啟田商場疑吸毒遭途人揭發被捕 警檢依托咪酯煙彈
警方接獲途人報案，指在觀塘啓田道50號啟田商場發現一名少年形跡可疑，懷疑他吸食毒品。am730 ・ 19 小時前
「Cold Call」誘扮永久離港 提早申領強積金還債 警拘30人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有犯罪集團涉在工廈設電話中心，以「cold call」形式隨機致電市民，聲稱提供債務重組及借貸服務，藉機慫恿他們以虛假證明申請提早領回 MPF用作還債。警方接獲強積金受托公司轉介，發現多宗類似申請而揭發事件。警方在過去兩個月行動中拘捕30人，分別涉嫌串謀詐騙、無牌放債及以過高利率放債，部分人疑有三合會背景。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
《寵物小精靈》紐約專門店遇劫 蒙面劫匪持槍爆櫃 掠卡牌等 78 萬元財物︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國紐約曼哈頓一間《寵物小精靈》專門店於 1 月 7 日 晚間遭遇搶劫，三名蒙面男子闖入店內，持手槍及鐵鎚威脅在場人士，並掠走價值超過 10 萬美元（約 78 萬港元）的商品。紐約市警察局正就事件展開調查，目前尚未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
嗆川普遭停職 美國聯合汽車工會力挺福特工人
（法新社紐約14日電） 美國總統川普昨天在密西根州參訪汽車工廠時，對一名嗆聲的福特（Ford）工人比出不雅手勢並爆粗口。根據一段廣為流傳的影片，川普昨天赴密西根州迪爾伯恩（Dearborn）參訪福特F-150工廠，面對嗆聲員工的噓聲與叫囂，川普神情嚴厲，回嗆幾句難聽話，隨後豎起中指。法新社 ・ 1 天前
剝削勞工｜Labubu代工廠被爆剝削勞工 股價一度挫逾6% 泡泡瑪特：正調查相關指控
BBC引述美國勞工權利組織「中國勞工觀察」(China Labor Watch, CLW)的調查報道，聲稱位於江西的Labubu主要代工製造商順佳玩具有限公司，存在廣泛剝削勞工權利問題。受消息影響，泡泡瑪特（9992）股價連日受挫，今日一度跌逾6%，低見176.4元，創近1年低；暫報177.9元，跌5.97%。BossMind ・ 22 小時前
屋宇署：荃灣一名業主不遵從清拆令被判罰款逾13萬元
屋宇署表示，一名業主由於不遵從根據《建築物條例發出的清拆令，昨日(14日)在西九龍裁判法院被定罪及判罰款合共13.15萬元，當中12.31萬元屬就罪行持續的日數所判的罰款。 有關個案涉及荃灣荃樂街一幢住宅大廈的兩個處所平台上，分別有面積為125平方米及60平方米的搭建物；以及一道被拆除的防火門。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》向業主發出兩張清拆令。該名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。 屋宇署發言人表示，僭建物可導致嚴重後果。業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇及公眾安全。 根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高2萬元。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
屯門市廣場開槍案︱紅十字會聯絡商戶及職員評估需要 為大眾設 24 小時心理支援熱線︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門市廣場昨晚（ 15 日）發生警員開槍事件後，香港紅十字會表示，事件引起社會廣泛關注，亦可能為市民帶來不安情緒，呼籲大眾照顧自己及身邊人的情緒需要。紅十字會稱，心理支援團隊已即時聯絡屯門市廣場商戶及職員，了解心理支援需求。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
警搗犯罪集團涉偽造文件助市民提取強積金 30人被捕
【Now新聞台】警方搗破一個犯罪集團，涉嫌協助市民偽造文件申請提早領取強積金供款，金額達450萬元，以串謀詐騙等罪拘捕30人。檢獲的證物包括提取強積金或貸款的申請表、現金及多部電話等。警方早前接獲一間強積金受託人公司通報，指多人懷疑利用偽造的港澳居民居住證，以永久性離港為由申請提早領取強積金，涉款450萬元。展開情報蒐集後，發現有犯罪集團租用了工廈單位作為電話放債中心，假扮中介隨機致電市民，訛稱可合法地協助他們提早申領強積金用作還債，服務包括偽造證件及向強積金公司遞交申請，在成功提取款項後，會收取兩成強積金作手續費。於是在周三採取行動，突擊搜查葵涌一個工廈單位，以串謀詐騙及無牌放債等罪拘捕9人，他們介乎25至59歲，包括集團主腦及骨幹成員，分別報稱無業及從事電話推銷；另外有21人涉嫌以虛假藉口申請提早領取強積金被捕，全部人獲准保釋候查。九龍城警區科技及財富罪案隊督察譚鈞鎧：「他們更會慫恿債務人去指定的財務公司進行借貸，繼而抽取部分貸款作佣金，當債務人成功申請貸款後，財務公司會扣起兩成貸款金額作為他們的手續費，並要求債務人以高利率還款。我們發現當中有部分個案顯示，貸款年利率高達140%，換言之較法定規限的48%高出近三倍。」警方呼籲市民如果有借貸需要，應向信譽良好的機構查詢。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
瑞銀前高層洗黑錢被判囚10年獲准上訴
瑞銀前副總監孫健榮於2016年至2018年間轉走內地客戶的1.32億元人民幣銀行款項，購入多架名車及內地與英國物業，以維持奢華生活。涉案人於2024年承認兩項洗黑錢罪名，判囚10年。他不服刑期過重上訴，昨日(15日)獲上訴庭法官批出上訴許可，將排期審理。 上訴人孫健榮原被控一項欺詐、一項盜竊和兩項洗黑錢罪名，經認罪協商，他承認兩項洗黑錢罪，涉款1.34億港元，欺詐及盜竊則存檔法院。原審法官在2024年6月判刑時指出，案中牽涉巨額款項，被告犯案獲利，坐擁物業名車顯示其過着奢華生活，案件更涉及跨境國際元素，須判刑阻嚇，他最終被判囚10年，並於去年9月被證監會頒令，終身禁止他重投業界。(ha/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
屯門男子刀挾途人被擊斃 鄧炳強認同警員應開槍救人（劉倩桐報道）
【Now新聞台】屯門市廣場一名男子用刀挾持途人被警員開槍擊斃，警方繼續調查案件。保安局局長鄧炳強讚揚警員英勇開槍救人，強調要優先考慮受害者生命安全。 屯門市廣場近屯匯街的案發現場已清理地上的雜物，商場管理公司多位高層早上到場了解狀況，直至中午前有職員將圍板推走，現場全部解封。有案發時在附近經過的市民表示猶有餘悸。簡先生：「突然間走入商舖搶走一把刀挾持他人，驚也是合理的。片段都看到有人叫、逃走，看到有兩個女子跌倒了。都慌張，總算是屯門市中心。」Moris：「好像之前荷里活廣場的事件，現在回想都覺得有點恐怖。擔心有人突然取刀出來亂斬人，想起都覺得恐怖。」至於商場內被涉案男子搶走刀具的超市小食檔，中午前無營業，廚房收起所有刀，舖面主要只擺放一些爐具。這間超市小食檔的廚房入口有一道閘，不過無鎖頭，即使未營業，閘門都是半掩無關實。案發於周四晚七時許，男子先在超市偷刀，再在屯門市廣場外面一帶徘徊。警員趕至，疑犯就抓著一名女子的手袋，挾持她並舉刀施襲，兩名警員各開一槍，擊中疑犯的胸口及右肩。他送院後證實死亡，遺體凌晨移送至葵涌殮房，他的家人早上到殮房認屍。死者親友：「現在都不知道怎樣，他(疑犯)長大now.com 新聞 ・ 19 小時前
韓國前總統尹錫悅獲刑五年 這是其戒嚴令系列案件的首個判決
【彭博】-- 韓國前總統尹錫悅因拒捕等數項罪名被判處五年監禁，這位名聲掃地的前領導人因宣布戒嚴令而面臨一系列案件，這是第一個判決。首爾中央地區法院周五裁定尹錫悅去年非法阻撓當局逮捕他的罪名成立，法官還指出，他選擇性地利用內閣成員，試圖使自己實施戒嚴令的決定合法化，但最終以失敗告終。本周早些時候，另案檢察官要求就叛亂罪指控判處尹錫悅死刑，該案預計下個月宣判。推薦閱讀：韓國檢方尋求判處前總統尹錫悅死刑原文標題South Korea’s Yoon Gets 5-Year Term in First Martial Law RulingMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 23 小時前
粉嶺電動單車電池起火爆炸 一男手燒傷送院
今日(16日)早上約7時，警方接獲一名男子報案，指粉嶺靈山路55號美景新邨對開一電池發生爆炸。am730 ・ 1 天前
警員屯門市廣場開兩槍制服持刀男(李昌峻報道)
【Now新聞台】屯門市廣場有男子手持牛肉刀徘徊，消息指警員開兩槍擊中疑犯。 網上片段見到，事發時涉案男子手持牛肉刀，背著黑色背包，在屯門市廣場巴士總站一帶徘徊，其後試圖走入廣場，途人爭相走避。有身穿避彈衣的警員手持盾牌由廣場跑出，之後傳出兩下槍聲。之後涉案男子倒地，兩名女途人坐在地下，自行跑走或被警員拉走。三十多歲男疑犯躺在地下，受傷送屯門醫院治理。事發後，警方在現場圍起封鎖線，大批警員調查。據了解，疑犯在廣場一間超市搶了涉案的刀，警方衝鋒隊到場，男子其後挾持一名女子，警員開兩槍，擊中疑犯。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
尹錫悅涉妨礙執行公務等罪被判囚5年
《韓聯社》報道，韓國法院今日(16日)宣判，韓國前總統尹錫悅涉妨礙執行公務等罪，一審被判處5年有期徒刑。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
FBI搜《華郵》記者住所 指控涉非法獲取及報道機密資訊 新聞權益組織：深感不安｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國《華盛頓郵報》一名跟進特朗普政府大規模裁員計劃的記者 Hannah Natanson，其位於弗吉尼亞州的住所周三（14 日）遭聯邦調查局(FBI)人員搜查，被指控涉及非法獲取及報道機密資訊等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Labubu內地代工廠被指剝削勞工 泡泡瑪特：正調查相關指控
《BBC》報道，美國勞工權利組織「中國勞工觀察」(CLW)日前發布調查結果，發現為泡泡瑪特(09992)生產人氣玩偶Labubu的內地主要代工商順佳玩具，存在廣泛剝削勞工權利的問題。泡泡瑪特回應《BBC)指，正在調查相關指控，感謝調查報告提供的細節，強調如果指控屬實，將堅決要求其玩具製造商糾正做法。調查發現，僱用超過4500名勞工的順佳玩具，加班時間嚴重超出法定上限，普遍每周6天工作，出現空白合同或內容不完整的合同，工資水平偏低，存在工資扣罰情況，缺乏帶薪休假安排，更僱用16歲的未成年工人作為長期生產工人，但未提供法律要求針對未成年工的特殊保護等。CLW估算，每件Labubu的直接人工成本約為0.7美元(約5.46港元)，突顯泡泡瑪特供應鏈中對一線工人施加的極端成本壓力。 (ST)#泡泡瑪特 #Labubu (ST)infocast ・ 23 小時前