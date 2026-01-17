荃灣快餐店男子梯間揮舞菜刀 警員到場制服(更新)

荃灣大河道麥當勞驚現持刀男子，警員到場制服。(FB/灣仔之友)

荃灣大河道有人持刀被警員制服。今日(17日)早上近9時，警方接獲巿民報案指，荃灣大河道麥當勞有一名持菜刀男子徘徊。警員到場在麥當勞後門的梯間發現該名持刀男子，隨即將他制服。事件中無人受傷。被捕人為36歲尼泊爾籍男子，持有香港身份證，涉嫌「管有攻擊性武器」被捕。據指。涉案男子與家人住在荃灣，間中做地盤散工，近2至3年懷疑有情緒問題，但未有求醫。

現場有警員穿著戰術背心戒備。(FB/灣仔之友)

網上有網民於社交平台Facebook(FB)「灣仔之友」群組表示，一名麥當勞的食客推後門往川龍街，甫開門見該男子持菜刀揮舞，語無倫次，於是報警。據稱，疑人的背囊內有薯片和生果等。現場圖片顯示，警員為疑犯以黑布蒙頭並反鎖在地，搜查其隨身物品，另一張相可見現場有警員穿著戰術背心戒備。警方表示，被捕35歲尼泊爾籍男子，涉嫌藏有攻搫性武器被捕，現正扣留調查。

