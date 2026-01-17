荃灣男子持刀麥當勞梯間揮舞 涉「管有攻擊性武器」被捕 檢30厘米長菜刀｜Yahoo

荃灣男子持刀麥當勞梯間揮舞（網上圖片）

【Yahoo 新聞報道】荃灣今（17 日）有人持刀。上午約 8 時 48 分，警方接報荃灣街市街10至16號一個樓梯間，一名男子持刀揮舞。警員到場將男子拘捕，以涉嫌「管有攻擊性武器」將其帶返警署調查。

警員在男子身上檢獲一把約30厘米長菜刀，其背囊有生果、薯片等物品，案件中沒有人受傷。

據了解，被捕人為36歲尼泊爾藉男子，持香港身份證。案發時被捕人被發現在麥當勞餐廳一樓樓梯間揮舞菜刀，有途人發現後即把菜刀放回背囊內，之後再取出揮舞，期間曾進入餐廳購買食物，並返回梯間進食，至警員到場時仍坐在梯間。