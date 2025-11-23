荃灣美食｜情侶檔拍住上深水埗「甜西施研究所」進駐荃灣 必試招牌多芒系列、手工芋泥桃膠小丸子

主打外賣手工甜品的人氣小店「甜西施研究所」由Andy及Kandy情侶檔拍住上經營，Andy表示他的媽媽本身是開糖水舖的，自己不時都會到店內幫忙，畢業後更幫媽媽的店融入更多年輕口味，又登記外賣平台及負責網上宣傳令客路更廣，後來想創業時都順理成章想到朝甜品的方向發展。

小店幾乎每天都出現人龍。

情侶檔拍住上 網店起家到實體店

去年Andy與女朋友Kandy創立了自家品牌Sugar Mami，最初只做online shop小試牛刀，在媽媽收舖後借用廚房製作甜品，主攻散水及婚宴到會市場。後來柯打越接越多，一來只於晚上通宵製作訂單的模式不能長久，二來雪櫃空間亦不夠，於是他們想到不如租中央廚房或索性開間實體店，權衡兩者後，去年9月終於決定找舖位開實體店，10月於深水埗開業。

小店由Andy及Kandy情侶檔開設。

招牌多芒系列 必試多芒楊枝甘露/小丸子

小店開業不夠一年便殺入荃灣開分店，更試過日賣2000份，如此受歡迎的原因在於這店的甜品相當足料，CP值亦高，傳統糖水$22起就食到，其他甜品則$38-$55，配料塞得夠滿，加上透明的容器還可清楚見到甜品豐富的顏色及層次，賣相打卡。

店外櫥窗放滿甜品的食物模型，非常搶眼。

招牌的多芒系列真如其名大方地加入大量芒果製作，Andy及Kandy表示會依不同季節選擇合適的品種使用，此人氣最人氣的多芒楊枝甘露，有水晶粉、以鮮芒果肉打成的芒果汁、特調椰奶、西米及柚子肉，最後再在頂層加上大量芒果肉，食落大滿足。

多芒楊枝甘露 $39

多芒小丸子 $40

自家製超厚手工紫薯芋泥

另一人氣的超厚手工紫薯芋泥系列芋泥每日於店內自家鮮製，除了芋頭還會加入紫薯及椰漿令顏色更靚及吃起來更香，厚芋泥山野桃膠小丸子芋泥份量相當誇張，幾乎佔半杯份量，再倒入椰汁桃膠及煙韌小丸子滋潤飽肚，做飯後甜品足以兩人共享。

芋泥每天於店內鮮製。

厚芋泥山野桃膠小丸子 $38

傳統糖水$22起

小店亦有售數款傳統糖水，像陳皮蓮子紅豆沙、椰汁芋頭咋喳及軟糯椰汁紫米露等，均是源自Andy媽媽的食譜，像椰汁芋頭咋喳就以花生、紅豆、綠豆、糯米及芋頭等煮足近三小時，食落少甜之餘還非常足料。

椰汁芋頭咋喳 $25

甜西施研究所

地址：荃灣荃興徑2-8號昌泰大廈地下4號舖（地圖按此）

文、攝：Amy Luk

