荃灣老婦被小巴撞倒 下半身困車底

荃灣發生交通意外。今日(8日)下午1時許，一輛紅色小巴沿川龍街駛至沙咀道交界的行人過路處時，懷疑撞到一個正推着手推車橫過馬路的79歲婆婆，她下半身被困車底。

救援人員接報到場，合力將傷者救出。婆婆手部受傷，清醒送往仁濟醫院治理。據報女事主推着手推車過馬路時，手推車被小巴撞倒，女事主失平衡倒地。

