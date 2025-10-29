荃灣老翁墮樓倒臥簷篷 昏迷送院搶救

【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓。今午(29日)12時29分，有市民報案，指發現一名男子倒臥於沙咀道315至323號廣益大廈簷篷位置，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，將昏迷事主從大廈一樓簷篷救起，交由救護車送院搶救，期間須用自動心外壓機進行急救。

據了解，事主為一名老翁，由大廈3樓一單位墮下。兩名親友接獲通知到場了解，當中一名女親友情緒激動，需由旁人攙扶。警員正調查事主墮樓原因。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

醫管局精神健康專線： 2466 7350

明愛向晴軒： 18288

東華三院芷若園： 18281

「情緒通」熱線： 18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk

