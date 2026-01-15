荃灣荃樂街業主不遵從清拆令 被判罰款逾13萬元

【on.cc東網專訊】荃灣荃樂街住宅大廈一名業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，昨日(14日)在西九龍裁判法院被定罪及判罰款合共131,540港元，當中123,120港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

有關個䅁涉及荃灣荃樂街一幢住宅大廈的兩個處所平台上分別有面積為125平方米及60平方米的搭建物；以及一道被拆除的防火門。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24(1)條向業主發出兩張清拆令。該名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】