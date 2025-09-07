荃灣象鼻山路Tesla「自炒」司機棄車不顧而去 警方檢毒品

@fb Bosco Chu圖片

荃灣發生交通意外。今日(7日)早上10時許，象鼻山路往沙田方向、至近象山邨對開有一輛Tesla電動車「自炒」，猛撞左方路邊石壆，再反彈出路面約50米，停在中線上。

救援人員接報指司機受傷被困車內，惟警方到場時司機不在現場，經翻查閉路電視片段後，發現身穿黑衫的男司機自行下車，在草叢棄置毒品後，往梨木樹方向逃去。

