荃灣發生交通意外。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

荃灣發生交通意外。

今日（5日）早上10時許，一輛私家車於荃灣路、往屯門方向，近荔景邨位置與一輛貨車相撞。警方及救援人員接報後趕至現場。黑色私家車的車頭冚被撞至摺起，碎片散落一地，私家車亦有漏油痕跡。

現場交通受阻

運輸署指，因交通意外，荃灣路（往屯門方向）近荔景邨的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/荃灣路私家車與貨車相撞-近荔景邨部分行車線封閉/633394?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral