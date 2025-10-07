荃灣蜜雪冰城與Donki雪糕大腸菌群超標 食安中心勒令停售

香港食物安全中心於10月6日公佈，兩款雪糕樣本被驗出大腸菌群含量超出法例上限，兩間店分別為荃灣如心廣場的蜜雪冰城及海之戀商場內的Don Don Donki。食安中心指，涉事樣本結果顯示菌群水平未達法定標準，已立即下令停售相關產品，並要求商戶清理及加強衛生。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

大腸菌群含量超標15倍

食物安全中心發言人表示，中心分別從荃灣兩間零售店鋪抽取上述雪糕樣本進行檢測。結果顯示，兩個樣本的大腸菌群含量分別為每克1,600個和每克330個，超出法例上限。根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群，因此兩個樣本分別高出上限15倍及2.3倍。

廣告 廣告

兩款雪糕樣本被驗出大腸菌群含量超出法例上限，兩間店分別為荃灣如心廣場的蜜雪冰城及海之戀商場內的Don Don Donki。

示意圖，非涉事雪糕樣本。

當局勒令停售 涉事分店須徹底清潔消毒

食安中心表示，兩間涉事店舖需即時停售同批次雪糕，並棄置相關食品。當局已向有關商戶負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求有關商戶進行徹底清潔和消毒。

食安中心表示，兩間涉事店舖需即時停售同批次雪糕，並棄置相關食品。

示意圖，非涉事雪糕樣本。

最高罰款$10,000及監禁3個月

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於一百個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款$10,000及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

圖片來源：OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多食物安全

食物安全｜英國爆發H5N1禽流感！香港暫停進口坎布里亞郡Cumberland區禽肉及禽類產品

食物安全｜波蘭和美國部分地區禽肉及禽類產品暫停進口

皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控

食物安全｜南韓Orion魚仔蛋糕驗出霉菌 7月曾攔截同品牌問題批次 食安中心急令回收新批次

食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食

食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品

食物安全｜1款本地生產雪糕大腸菌超標40%！食安中心下令停售下架及回收

更多近期熱話

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約

皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？